Roma si prepara all’invasione dei bus turistici: incubo ‘torpedoni’ per il Giubileo Il piano parcheggi per i pullman turistici in vista del Giubileo 2025 e le strategie di Roma Capitale per disincentivare l’utilizzo delle aree di sosta semi-centrali.

A cura di Enrico Tata

Migliaia di bus turistici pronti a portare a Roma milioni di pellegrini per il Giubileo. Una vera e propria invasione. Un incubo per il traffico della Capitale già fortemente congestionato.

Roma Servizi per la Mobilità ha già messo a punto un piano che prevede l'utilizzo di otto parcheggi per i pullman già esistenti. Ce ne sono in periferia e in zone più centrali della città: Anagnina, Laurentina, Olimpico-Farnesina, Olimpico-Tor di Quinto, San Paolo, Ponte Mammolo, Cilicia e largo Micara (Gregorio VII), come abbiamo anticipato.

Gli spazi verranno rimessi a nuovo grazie a 5 milioni di investimenti e migliorati proprio con l'obiettivo di evitare l'invasione dei torpedoni e incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico. Ci saranno, per esempio, distributori di snack e bevande e macchinette per i biglietti di metro e bus.

La strategia del Campidoglio è quella di disincentivare il parcheggio dei torpedoni nelle aree di sosta più centrali, come per esempio quella di Gregorio VII. Come farlo? Aumentando la tariffa per posteggiare nei parcheggi più appetibili. Al momento il costo per bus è di 200 euro, cioè circa 4 euro a passeggero, contro i 7 euro che un turista deve sborsare per un biglietto giornaliero per metro e bus. Ecco perché attualmente il 90 per cento dei pullman sceglie di parcheggiare nelle aree semi centrali della città (il centro città è interdetto ai bus turistici).

"Vogliamo assicurare l'accessibilità e garantire il massimo numero di arrivi verso Roma da tutto il mondo in modo coerente con la strategia di governo della mobilità, in modo che l'afflusso dei bus turistici venga regolato con la logica di promuovere l'interscambio con dei parcheggi nelle zone periferiche a ridosso delle reti tpl più efficienti e sfavorire al contempo l'ingresso in massa dei bus nell'area centrale della città, già piena di traffico e residenti", ha spiegato Anna Donati, presidente e amministratore delegato dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, intervenuta oggi nel corso di un'assemblea della commissione capitolina speciale Giubileo,

Insomma, bisogna fare in fretta per impedire la totale congestione del traffico nel centro di Roma. Prezzi più alti per convincere gli organizzatori dei pullman a optare per i parcheggi più periferici ed incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici. L'auspicio di Donati e che le decisioni in questo senso vengano prese dall'amministrazione capitolina entro i primi mesi del 2024 per arrivare pronti all'inizio del Giubileo.

Secondo la dirigente di Roma Servizi per la Mobilità ha ribadito che "occorre utilizzare le tariffe facendo in modo che l'entrata nell'area centrale più pregiata sia molto costosa mentre le aree di scambio per poi prendere la rete metropolitana abbiano prezzi molto bassi. L'attuale prezzo non è tale da favorire questa logica, perché il 90% dei bus preferisce comunque entrare nell'area centrale che quindi non è così sconveniente".

Per gli otto parcheggi individuati "verranno redatti i progetti e poi andranno a gara. Verranno tutti forniti di emettitrici di biglietti per bus turistici e tpl, distributori di bevande e snack e nella gara sarà anche compreso il primo anno di manutenzione per assicurare l'entrata in esercizio".