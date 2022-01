Roma, pitbull morde ragazzino di 14 anni che gioca a pallone: ferito alle mani L’episodio è accaduto sabato mattina nel comune di Montalico. Il 14enne è stato soccorso subito dal padre e dal sindaco, che si trovavano in piazza.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzino di 14 anni è stato morso da un pitbull alle mani mentre stava giocando a pallone. Il giovane è stato portato immediatamente in ospedale dai sanitari del 118, accorsi immediatamente sul posto, e portato al pronto soccorso dell'ospedale di Velletri, dove gli sono state diagnosticate ferite guaribili in dieci giorni. Sotto shock le persone che hanno assistito alla scena, spaventate da quanto accaduto: a prestare le prime cure al 14enne sono stati il padre e il sindaco del paese, che si trovavano lì mentre il ragazzino stava giocando a pallone.

Il ragazzino è stato morso dal cane in piazza Vittorio Emanuele II, nel comune di Montelanico. Secondo le prime informazioni, il cane era di proprietà di una ragazza di 26 anni del posto. Ancora incerta la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Montelanico per le indagini del caso. Non è chiaro come il pitbull sia arrivato a mordere le mani del 14enne, se sia successo qualcosa che l'ha fatto scattare o se sia andato da solo verso il 14enne.

Le ferite riportate dal 14enne non sono fortunatamente gravi. Portato subito al pronto soccorso, è stato medicato e ha ricevuto dieci giorni di prognosi, dopodiché è stato dimesso. Non è ancora chiaro invece cosa accadrà al cane che lo ha morso, se sarà preso in carico dal canile sanitario per valutarne il comportamento o se è stato lasciato alla sua padrona. Da valutare anche se il pitbull abbia avuto già in passato episodi mordaci con altre persone o se invece quella con il ragazzino di 14 anni sia la prima volta in cui si è trovato a mordere qualcuno.