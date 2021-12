Roma, 4mila controlli della Polizia Locale sui mezzi pubblici: 10 persone multate senza Green Pass Sono dieci le persone multate oggi a Roma dalla Polizia Locale perché trovate senza Green Pass. 4mila in totale le persone controllate nella capitale.

A cura di Natascia Grbic

Sono oltre 4mila le persone controllate oggi dagli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale sui mezzi pubblici. Oggi sono entrate in vigore le disposizioni che rendono obbligatorio il green pass su bus e metro, e con esse anche le verifiche da parte dei caschi bianchi sul possesso della certificazione verde da parte dei viaggiatori. Al momento sono circa dieci le persone che sono state sorprese a viaggiare senza green pass, e che per questo sono state sanzionate. Secondo quanto riportato dalla Polizia Locale, le stime sono ancora in corso e quindi questo è un dato ancora parziale. Altre 400 persone sono state invece controllate all'aperto nelle vie dello shopping e nelle piazze più affollate: dal primo dicembre, infatti, per effetto dell'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, è obbligatorio indossare le mascherine anche all'aperto in caso di assembramenti.

A Roma la prima multa a un cittadino senza green pass

Oggi è stata la prima giornata di controllo del green pass sui mezzi pubblici. La norma sarà valida fino al quindici gennaio, termine del periodo festivo in cui è previsto che ci siano più persone in giro per la città. Sono cento gli agenti che sono stati mandati a Roma per la verifica delle certificazioni verdi, soprattutto nelle zone indicate da Atac come più soggette ad assembramenti. Queste sono Termini, piazza dei Cinquecento, Anagnina, Ponte Mammolo, Laurentina, stazione Tiburtina, piazza Giureconsulti, piazza Venezia, stazione Trastevere, piazza Mancini, piazzale Clodio, Lido centro e Flaminio. Ed è proprio alla fermata Flaminio che è stata multata la prima persona sprovvista di Green Pass. Si tratta di un uomo che era appena sceso dall'autobus e al quale gli agenti hanno chiesto di mostrare la certificazione verde. L'uomo ha dichiarato di non avere ancora fatto in tempo a vaccinarsi e che l'avrebbe fatto nei prossimi giorni. Intanto però, gli è stata fatta una multa da 400 euro.