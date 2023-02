Ritardi sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Napoli: persona sui binari a Prenestina Persone sui binari della linea ferroviaria a Roma Prenestina hanno provocato ritardi fino a 25 minuti sull’AV Roma-Napoli. Intorno alle 16 la circolazione è tornata alla normalità.

A cura di Alessia Rabbai

La circolazione nel primo pomeriggio è stata temporaneamente rallentata lungo la linea ferroviaria dell'Alta Velocità Roma-Napoli all'altezza di Roma Prenestina. Il disservizio si è registrato intorno alle ore 14.30 di oggi, martedì 21 febbraio, a provocarlo sarebbe stata la presenza di una persona non autorizzata sui binari della linea ferroviaria, che si aggirava nei pressi di Salone. A renderlo noto Trenitalia sul portale ufficiale, con costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità in tempo reale.

Alle ore 15.30 la circolazione era ancora rallentata con l'intervento delle forze dell'ordone e dei tecnici Trenitalia, che lavorano sul posto. Intorno alle ore 16 la circolazione è tornata progressivamente alla normalità. Come appreso da Fanpage.it in queste circostanze quando viene segnalata la presenza di persone estranee e non autorizzate sui binari scatta la procedura di ricognizione della polfer. In questo caso specifico pare che subito la persona si sia dileguata dopo l'intervento della polizia ferroviaria. Non si è capito chi fosse e perché si trovasse lì.

Treni in ritardo fino a 25 minuti sull'AV Roma-Napoli

Dato l'imprevisto il servizio per i passeggeri è risultato fortemente rallentato sulla Roma-Napoli, perché i treni per precauzione sono transitano lentamente nel tratto interessato fino al termine dell'intervento. Da quanto si apprende i treni Alta Velocità possono registrare ritardi fino a 25 minuti. Sul posto è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine ed è presente la polizia ferroviaria. Liberati i binari la circolazione ferroviaria è tornata alla normalità.