Rissa in discoteca a Montalto Marina, ragazzo accoltellato al rene La lite scoppiata per futili motivi. La vittima portata in ospedale a Civitavecchia. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Una violenta rissa tra giovani è scoppiata in una discoteca di Montalto Marina, in provincia di Viterbo, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 luglio. Durante la lite, un ragazzo è stato accoltellato alla schiena. Il fendente l'avrebbe ferito al rene. La vittima è stata subito soccorsa. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane all'ospedale di Civitavecchia dove gli è stata suturata la ferita. Per fortuna, le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

La lite scoppiata per futili motivi

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della stazione di Montalto di Castro. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata all'interno del locale e avrebbe visto coinvolto un gruppo di giovani, presumibilmente cinque. La discussione sarebbe iniziata per futili motivi, ma è ben presto degenerata in pugni e calci.

Indagano i carabinieri

Il litigio è poi proseguito all'esterno del locale, dopo l'intervento del personale della sicurezza. Qui, per motivi ancora da chiarire, ad un certo punto sarebbe spuntato un coltello. Uno dei ragazzi sarebbe stato colpito al fianco destro da un altra persona. I militari dell'Arma hanno fermato il presunto aggressore. Si tratterebbe di un giovane originario di Viterbo, la cui posizione, al momento, è al vaglio degli inquirenti. Non è escluso che gli investigatori possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire quanto accaduto e per acquisire elementi utili ad individuare ed identificare le persone che hanno partecipato alla rissa.