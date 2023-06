Rissa con sedie e bastoni al centro di accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa: 11 feriti I feriti sono 11, ma nessuno di loro rischia la vita. Il più grave ha riportato una frattura cranica composta ed è ricoverato al Nuovo Ospedale dei Castelli ad Ariccia.

A cura di Enrico Tata

È scoppiata una rissa tra pakistani ed egiziani all'interno del centro di accoglienza ‘Mondo Migliore' di Rocca di Papa, lungo la via dei Laghi. Stando a quanto ricostruito, il fatto è avvenuto poco prima delle 23 di ieri, martedì 6 giugno.

I feriti sono 11, ma nessuno di loro rischia la vita. Il più grave ha riportato una frattura cranica composta ed è ricoverato al Nuovo Ospedale dei Castelli ad Ariccia. Gli altri sono stati visitati e dimessi con una prognosi tra i tre e i cinque giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Frascati, ma al loro arrivo la situazione era già tornata alla normalità. I militari stanno indagando sulla vicenda e in queste ore hanno ascoltato gli altri ospiti e gli operatori del centro per ricostruire sulla dinamica. Per il momento, non è stata ancora individuata la causa della rissa. Nel frattempo, comunque, sono stati sequestrati i bastoni e le parti delle sedie con cui i partecipanti si sarebbero colpiti. La posizione degli undici feriti è al vaglio delle forze dell'ordine.