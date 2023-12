Rissa al centro d’accoglienza di Arpino: quattro feriti e cinque arresti Quattro feriti e cinque arresti è il bilancio di una rissa scoppiata nel centro d’accoglienza “Casa Colonna” di Arpino, in provincia di Frosinone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una rissa tra ospiti di un centro d'accoglienza ad Arpino in provincia di Frosinone ha fatto scattare l'allarme poco prima del pranzo di Natale. L'episodio si è verificato nel centro per richiedenti asilo "Casa Colonna". Il bilancio della rissa è di quattro persone ferite, anche a coltellate, che hanno avuto bisogno di cure mediche in ospedale. Cinque persone sono state arrestate e portate in carcere e dovranno comparire per la rissa e i ferimenti davanti all'Autorità Giudiziaria, rispondendo alle accuse a loro carico.

Secondo quanto ricostruito era poco prima l'ora di pranzo di lunedì 25 dicembre quando all'interno del centro d'accoglienza è nata una discussione tra gli ospiti per motivi non noti. Una lite animata, che è degenerata fino al ferimento di quattro persone con calci e pugni. I gestori del centro d'accoglienza hanno dato subito l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto arrivata la segnalazione sono giunti i carabinieri di competenza territoriale, che hanno fermato le persone coinvolte nella rissa. Sul posto è giunto anche il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

I feriti sono stati presi in carico e trasportati in vari ospedali, affidati alle cure dei medici per le ferite riportate a seguito delle percosse ricevute. Non sono note al momento le loro esatte condiizoni di salute, ma da quanto si apprende non dovrebbero essere gravi. Le cinque persone fermate invece sono state identificate e portate via dai militari, che hanno avvisato la Procura di Cassino. Dovranno rispondere di lesioni, rissa, danneggiamento e porto di armi atte a offendere.