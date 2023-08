Rischiano di annegare per mare mosso e corrente: i cani bagnino Perla e Argo salvano due uomini Paura in mare a Torre Flavia, Ladispoli, due salvataggi con lieto fine. Protagonisti i due cani bagnino Perla e Argo e gli uomini che rischiavano di annegare, ma che hanno salvato.

A cura di Alessia Rabbai

I cani bagnino e il team di salvataggio a Torre Flavia

Hanno rischiato di annegare in mare a Torre Flavia sul litorale della provincia Nord di Roma, ma sono salvi grazie a due cani bagnino, che li hanno raggiunti e riportati a riva. Protagonisti della storia a lieto fine accaduta stamattina nella spiaggia Monumento Naturale di Ladispoli sono due uomini di quarantasei e quarantasette anni e due assistenti bagnanti a quattro zampe della Scuola Italiana Cani Salvataggio. Perla è una labrador femmina color miele di sette anni e Argo è giovanissimo labrador miele di un anno e otto mesi, brevettato all'inizio dell'estate.

I due labrador da salvataggio perla e Argo

Secondo quanto ricostruito erano circa le ore 10.30 di domenica 6 agosto, il primo uomo, il quarantaseienne, stava facendo il bagno in mare quando è finito dentro una zona di zona risacca, a circa ottanta metri di distanza dalla spiaggia. Il mare era molto mosso e non riusciva a tornare a riva a causa della forte corrente, che glielo impediva. Dalla postazione della Sics subito sono partite le Unità Cinofile, unico presidio di sicurezza balneare sul quel tratto di costa. La persona in difficoltà è stata messo in sicurezza, fatta aggrappare ai due baywatch e portata in salvo. Questo il primo intervento.

Un'ora e mezza dopo, sempre lungo lo stesso tratto di costa ancora attimi di paura per il quarantasettenne che, dopo aver inseguito il pallone verso il largo, si è ritrovato nello stesso punto, dove c'era corrente di risacca. Anche in questo caso, l'uomo ha chiesto aiuto sbracciandosi, Perla e Argo lo hanno raggiunto. Per entrambi gli interventi è stata subito avvisata la guardia costiera.