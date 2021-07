La Regione Lazio ha pubblicato online il nuovo calendario dei richiami degli Open Day Astrazeneca. Alle persone che negli scorsi mesi di maggio e giugno hanno partecipato agli appuntamenti vaccinali organizzati negli hub di Roma e del Lazio arriverà un sms con l'avviso e tutte le informazioni per ricevere la seconda dose. Nel caso in cui non dovessero riceverlo basta consultare le date sul sito della Regione. Rispetto alle vaccinazioni l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha spiegato: "Occorre portare a termine i percorsi vaccinali con tutti i vaccini disponibili e, soprattutto, che sono tutti efficaci contro la variante, se l’iter viene completato – ha detto, commentando lo studio del Seresmi Spallanzani, che evidenzia come il 74% dei contagi da variante delta riguardino persone non vaccinate, il 94% se si considerano anche quelli che hanno ricevuto una sola dose – Sono stati oggi completati gli anticipi a cinquantasei giorni per le prenotazioni di tutti gli over 60 con doppia dose AstraZeneca, mentre uno studio dell’azienda Janssen pubblicato sul New York Times accerta che il vaccino Johnson&Johnson è efficace contro la variante Delta anche a distanza di otto mesi dall’inoculazione".

Quale vaccino si riceve ai richiami Open Day Astrazeneca

Gli over 60 che riceveranno il richiamo del vaccino fatto ad una delle date degli Open Day del Lazio con Astrazeneca vedranno cinquantasei giorni tra l'una e l'altra somministrazione, mentre gli under 60 saranno di norma sottoposti a vaccinazione eterologa, con Pfizer-Biontech o Mederna per la seconda dose, a distanza di settantasette giorni. Inoltre c'è la possibilità, per chi lo desideri, di ricevere come seconda dose Astrazeneca, indipendentemente dall'età, dando per iscritto il proprio consenso.

Le nuove date dei richiami degli Open Day del Lazio

15 maggio – 10 luglio

16 maggio – 11 luglio

22 maggio – 17 luglio

23 maggio – 18 luglio

2 giugno – 28 luglio

3 giugno – 29 luglio

4 giugno – 30 luglio

5 giugno – 31 luglio

6 giugno – 1 agosto

9 giugno – 4 agosto

10 giugno – 5 agosto

11 giugno – 6 agosto

12 giugno – 7 agosto

13 giugno – 8 agosto