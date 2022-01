Resti di stomaco e intestino trovati nella riserva naturale di Tor Caldara: indagini in corso L’autopsia effettuata dal medico legale dovrà stabilire se i resti trovati nella riserva naturale di Tor Caldara siano umani o animali. Indagano i carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Uno stomaco e parte di un'intestino sono stati trovati ieri pomeriggio sulla riva antistante la riserva naturale di Tor Caldara, alle porte di Roma. A dare l'allarme è stato un passante, che ha subito chiamato il 112 chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati in poco tempo i carabinieri della stazione Lavinio Nido di Enea insieme al medico legale. Non è chiaro se i resti trovati siano di origine animale o umana, lo si potrà scoprire solo tramite l'autopsia. A indagare sul macabro ritrovamento è il nucleo operativo della compagnia di Anzio. Stomaco e intestino sono stati sequestrati e portati all'obitorio di Tor Vergata per autopsia e accertamenti. I risultati saranno resi noti nei prossimi giorni.

Ad Anzio trovata in spiaggia mandibola con un dente d'oro

E sempre ad Anzio è stata trovata nei giorni scorsi una mandibola con un dente d'oro. Il ritrovamento è stato fatto sulla spiaggia di Lavinio da un passante, che ha allertato i carabinieri. In questo caso però, ci sono pochi dubbi riguardo l'origine di questi resti. I militari stanno indagando tra le persone scomparse per vedere se vi siano collegamenti o qualche cosa che colleghi la mandibola a un eventuale proprietario, magari scomparso anni fa. Un'altra delle ipotesi è che questa appartenga a un migrante morto in mare, i cui resti sono stati spinti sulla spiaggia dalle onde in seguito al maltempo delle ultime settimane. Si spera che tramite la capsula trovata nella mandibola si riesca a risalire al dentista che l'ha installata, di modo da dare un volto e un nome a quei resti trovati in spiaggia.