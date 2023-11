Resta incastrato nella rotatoria di piazza Bologna per evitare un’auto: bus blocca la strada L’automobile aveva parcheggiato in divieto, costringendo l’autista del bus ad effettuare una manovra complicata per continuare il suo percorso. Rimasto incastrato nella rotatoria, ha bloccato via Lorenzo il Magnifico.

A cura di Beatrice Tominic

Il bus bloccato nella rotatoria a causa dell’auto in sosta selvaggia (in baso) e la fila che si è creata durante la manovra.

È successo nella serata di ieri in via Lorenzo il Magnifico, a piazza Bologna. Un autobus è rimasto incastrato nella rotatoria di piazza Bologna a causa di un'automobile parcheggiata in divieto (in basso nel video). L'autista del mezzo, appartenente alla flotta Atac, è stato costretto ad effettuare una manovra complicata per riuscire a riprendere la sua strada, nella strettoia.

Fortunatamente il personale Atac è riuscito a superare l'ostacolo senza perdere le corse, ma l'autobus ha bloccato la strada per alcuni minuti, creando una coda alle sue spalle.

L'arrivo dei vigili urbani

La scena, ripresa in un video condiviso sui social, è avvenuta ieri sera verso le ore 20. Le manovre sono andate avanti per 15 minuti circa, fino a quando l'autista dell'Atac non è riuscito a rimettere l'autobus in carreggiata e a proseguire il suo percorso. Nel frattempo sono stati allertati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che, in breve tempo, hanno raggiunto la rotatoria. Una volta sul posto, però, i caschi bianchi della Pattuglia II Sapienza non hanno trovato l'autobus né la situazione di intralcio per risolvere la quale erano stati allertati.

Al suo posto, ad aspettarli, un ispettore dell'Atac, insieme all'automobile parcheggiata in sosta selvaggia che ha provocato il caos. Sono proprio i vigili urbani che, una volta arrivati sul posto, hanno multato il proprietario dell'auto, reo di aver parcheggiato la sua macchina dove non avrebbe potuto.

Il video pubblicato online

Qualche secondo dei 15 minuti in cui l'autobus ha bloccato piazza Bologna è stato ripreso da alcuni cittadini che si trovavano all'interno di uno dei palazzi che si affacciano sulla piazza. Come mostra il video (e l'immagine di apertura), l'automobile che ha bloccato l'autobus ha creato delle code lungo la via. "Grande classico, succede tutte le sere – scrivono online- Parcheggiano male, dove non potrebbero, e vanno a fare aperitivo", commentato gli utenti sotto al video publicato su Instagram da Welcome to Favelas.