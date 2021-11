Rapina in villa a Monterotondo: in 5 sequestrano una famiglia e rubano migliaia di euro Hanno portato via migliaia di euro tra soldi, gioielli e oggetti di valore. È il bottino che nella serata tra sabato e domenica sono riusciti a trafugare 5 rapinatori, che hanno fatto irruzione all’interno di una villa a Monterotondo, mettendo a segno una rapina a mano armata e minacciando i proprietari.

A cura di Alessia Rabbai

Rapina a mano armata in una villa in via delle Azalee a Monterotondo. Momenti di paura per una famiglia alle porte di Roma durante la notte tra sabato 6 e domenica 7 novembre, quando ignoti intorno alle ore 23 hanno fatto irruzione armati di pistola all'interno della loro abitazione che si trova nel quadrante Nord alle porte di Roma. I carabinieri di Monterotondo indagano sulla vicenda e cercano di risalire all'identità di cinque persone, che sono entrate furtivamente nella villa, prendendo in ostaggio madre, padre e figlio di vent'anni. Secondo le informazioni emerse finora i rapinatori hanno fatto irruzione con il volto travisato per non farsi riconoscere e con l'intento di portare via soldi, gioielli ed altri oggetti di valore, hanno messo a soqquadro la casa. I padroni di casa si sono visti puntare contro la pistola e sono stati costretti a consegnare tutto ciò che avevano, circa mille euro in contanti e monilli, per una cifra totale di migliaia di euro e ancora da quantificare con precisione. Una volta ottenuto ciò che cercavano, si sono dati alla fuga, scappando con il bottino e facendo perdere, almeno per il momento, le proprie tracce.

Sulla rapina in villa a Monterotondo indagano i carabinieri

Sotto choc i proprietari della villa hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'immediato intervento delle forze dell'ordine, segnalando di aver appena subito una rapina. Fortunatamente non è rimasto ferito nessuno, ma la paura è stata tanta. I militari lavorano per risalire all'identità delle persone che hanno messo a segno il colpo, le quali non si esclude che potrebbero essere responsabili di altre rapine compiute in passato nella stessa zona. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver immortalato i malviventi in fuga.