Ragazzo pestato a sangue alla Magliana, salvato dai passanti: caccia all’aggressore Il giovane di trent’anni è stato aggredito vicino via della Magliana a Roma. Adesso si trova in ospedale, sedato e intubato.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo è stato colpito ieri pomeriggio in mezzo alla strada, poi lasciato ferito e sanguinante a terra. Con fatica è riuscito ad alzarsi e chiedere aiuto ad alcune persone, che hanno subito allertato i soccorsi e la polizia, arrivata sul posto con le volanti del commissariato San Paolo. La brutale aggressione, di cui non si sa ancora praticamente nulla, è avvenuta ieri pomeriggio poco dopo le 18 in via Murlo a Roma, nella zona della Magliana. Una persona di cui al momento non si conosce ancora l'identità ha avvicinato il trentenne e lo ha colpito con un oggetto contundente, forse una spranga, e lo ha lasciato sanguinante in mezzo alla strada. Il ragazzo si è alzato ed è riuscito ad arrivare a fatica in via della Magliana, dove è stato prontamente soccorso dai passanti, spaventati dalle sue condizioni.

Aggredito in strada: giovane sedato e intubato

Il giovane è stato portato in codice rosso all'ospedale San Camillo, adesso è sedato e intubato. Cosa sia successo, è un mistero. Il giovane non è riuscito a dire molto quando è stato soccorso, e ha perso praticamente i sensi sin da subito. Dalle prime informazioni sembra che sia stato aggredito: non si sa se il ragazzo conosceva il suo aggressore, o se sia stato attaccato magari per un tentativo di rapina. Gli agenti del commissariato San Paolo non escludono nulla. Molto probabilmente saranno visionate le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, con la speranza che possano far vedere cosa è accaduto e fare luce sulla vicenda. Intanto i medici si stanno prendendo cura del giovane, che non sarebbe in pericolo di vita nonostante le gravi ferite.