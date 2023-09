Ragazzini minacciano con un’accetta, picchiano e rapinano un uomo in pieno centro a Viterbo Tre giovani hanno raggiunto un uomo di 36 anni presso la sua abitazione: lo hanno costretto a seguirli in macchina e poi pestato in un parcheggio vicino Valle Faul. Fra i presunti aggressori anche un 15enne di Viterbo, già gravato dal daspo urbano “Willy”.

A cura di Simone Matteis

Immagine di repertorio

Un uomo di 36 anni è stato rapinato e aggredito con un'accetta da tre giovani nel centro storico di Viterbo. È accaduto domenica 10 settembre nei pressi del parcheggio di largo Cavalieri Costantiniani, non lontano da valle Faul. Le indagini della polizia hanno portato all'identificazione dei tre aggressori, ancora da accertare invece il motivo dell'aggressione.

Prima il sequestro, poi il pestaggio in pieno centro

La vittima, un 36enne originario del Pakistan e residente a Viterbo, ha riferito agli inquirenti di essere stato raggiunto presso la sua abitazione dai tre malviventi, uno dei quali già conosciuto personalmente, ed essere stato minacciato con un coltello a seguirli nella loro macchina dopo averlo anche derubato di alcuni effetti personali. Giunti nell'area di parcheggio nei pressi di via Valle Piatta, i tre hanno fatto scendere l'uomo dall'auto e hanno cominciato ad aggredirlo con pugni, ginocchiate e il manico di un'accetta che che uno di loro ha estratto dal portabagagli. Dopo il pestaggio, a nulla sono valsi i tentativi di far risalire l'uomo in auto da parte degli aggressori, che si sono poi dileguati lasciando il 36enne dolorante nel parcheggio. Trasportato all'ospedale di Belcolle, dov'è stato ricoverato, l'uomo ha riportato diverse fratture al volto e al costato.

Fermati tre giovani, tra loro anche un 15enne

Basandosi sulla versione fornita dall'uomo e da un video diffuso in rete, presumibilmente girato da un testimone del pestaggio, le indagini hanno consentito agli inquirenti di risalire all'identità dei tre presunti aggressori: un 25enne di nazionalità rumena è stato arrestato e si trova ora presso l'istituto penitenziario Mammagialla di Viterbo, un altro soggetto è stato invece segnalato all'autorità giudiziaria per rapina e sequestro di persona. A completare il gruppo di malviventi un 15enne del capoluogo della Tuscia, denunciato in stato di libertà per i medesimi reati alla procura per i minori di Roma: sul giovane pendeva già la la misura del daspo urbano "Willy" dopo che lo scorso mese di maggio aveva aggredito e rapinato un 16enne e danneggiato la sua minicar insieme ad altri coetanei nei pressi del McDonald's di valle Faul.