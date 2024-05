video suggerito

Ragazzina di 13 anni violentata dai compagni di classe in gita: denunciati anche due insegnanti Tre ragazzini di 14 anni sono indagati per violenza sessuale, mentre due insegnanti sono sotto inchiesta per omessa vigilanza. I fatti avvenuti mentre la classe era in gita in Toscana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Una ragazzina di 13 anni è stata abusata da tre compagni di classe durante una gita scolastica. La scolaresca, originaria di una scuola della provincia di Frosinone, si trovava in un albergo in Toscana quando sarebbero avvenute le violenze. La minore ha raccontato tutto ai genitori una volta tornata a casa: subito il padre e la madre sono andati dai carabinieri a sporgere denuncia. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il fascicolo è stato aperto presso il Tribunale dei minori di Firenze, dove è avvenuto il fatto. Gli accertamenti sono ancora in corso, data l'età della ragazza e dei tre compagni di classe, sulle indagini c'è il massimo riserbo.

Le violenze sarebbero avvenute lo scorso 25 aprile in un albergo in Toscana. La classe frequentata dalla vittima era andata in gita scolastica, un'esperienza che avrebbe dovuto coniugare studio e divertimento. La sera la 13enne si trovava in camera da sola, quando tre compagni di classe l'hanno raggiunta. Lei ha aperto la porta, e hanno cominciato a chiacchierare. Una serata come tante, che ben presto si è trasformata in un incubo. Uno dei tre ragazzini ha costretto la 13enne a praticare atti sessuali, mentre gli altri due guardavano senza intervenire. A nulla sono valse le richieste di aiuto della minore, nessuno dei due l'ha aiutata. Appena è tornata a casa, ha raccontato ai genitori quello che era successo, andando a sporgere denuncia.

I tre ragazzi sono indagati per violenza sessuale. Mentre i due professori che accompagnavano la classe in gita sono sotto inchiesta per omessa vigilanza. Non avrebbero controllato a dovere i ragazzi, che sarebbero così riusciti ad abusare della compagna.