Ragazze aggredite in discoteca: "Ci hanno ferito con un oggetto appuntito mentre ballavamo in pista" Raggiunte da un oggetto appuntito e ferite mentre stavano ballando all'Opus Club, la discoteca appena riaperta dopo 8 giorni di sospensione voluti dal questore.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Stavano ballando nella pista in discoteca quando sono state colpite da un oggetto appuntito. Non sanno da dove sia arrivato, ma è stato un attimo. E le due ragazze, una di 21 e l'altra 23 anni, sono state colpite e ferite. I fatti sono avvenuti nella nottata fra ieri, sabato 2 e oggi domenica 3 marzo 2024, verso le 2.30: la discoteca in cui si trovavano, l'Opus Club, era appena stata riaperta dopo otto giorni di sospensioni voluti dal questore per risse e schiamazzi. Già prima di questo episodio, un ragazzo aveva denunciato di essere stato raggiunto e ferito da un cesto portaghiaccio lanciato da alcuni avventori del locale.

Cosa è successo ieri notte

Stavano ballando nel locale di via Sacconi, a Ponte Milvio, quando si sono accorte di essere state ferite con un oggetto appuntito. Una è stata raggiunta alla gamba, l'altra al fondaschiena. Non si sa con cosa siano state colpite: si tratta di un oggetto appuntito. Quando si sono rese conto di quanto è accaduto era già troppo tardi: l'autore o gli autori del gesto erano già riusciti a confondersi con la folla.

L'arrivo dei soccorsi

Le due ragazze hanno subito chiesto aiuto e sono state trasportate all'ospedale San Carlo dove sono state curate dal personale sanitario. Una medicazione più complessa è stata riservata alla ragazza con la ferita al gluteo, ma entrambe sono state poi dimesse con 14 giorni di prognosi, come si legge su il Corriere della Sera.

Nel frattempo sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia che hanno fatto scattare le indagini e raccolto le testimonianze di alcune delle persone che si trovavano nel locale. Secondo le prime informazioni nessuno si sarebbe accorto di quanto stava accadendo fino a quando le due ragazze non hanno fatto scattare l'allarme. Presto al vaglio i filmati delle telecamere di sicurezza.