Ragazza di 22 anni incendia l'auto e il portone di casa all'ex fidanzato: "Mi sono vendicata" È successo lo scorso venerdì mattina Centocelle. La giovane è stata denunciata a piede libero. In corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine sul movente e il coinvolgimento di altre persone.

A cura di Redazione Roma

Una giovanissima donna è stata arrestata dopo che, al termine di una violenta lite con il suo compagno, ha deciso di dare fuoco alla sua auto e subito dopo ha incendiato la porta del suo appartamento. Un'escalation avvenuta nel giro di poche ore lo scorso venerdì nel quartiere di Centocelle, alla periferia Est della capitale.

La vicenda è ricostruita oggi sulle pagine della cronaca di Roma del quotidiano il Messaggero. Il primo allarme è scattato nella mattinata dello scorso venerdì 12 gennaio quando, un carabiniere fuori servizio, ha segnalato che una macchina stava bruciando a piazza dei Mirti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, ma subito dopo un nuovo allarme arrivava al 112, una segnalazione riguardante l'incendio di due portoni in una palazzina.

A dare l'allarme alcuni condomini che raccontano di aver sentito una donna urlare per poi vederla allontanarsi velocemente dall'edificio in compagnia di altre due persone, subito dopo il fumo delle fiamme invadeva il palazzo mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti gli inquilini.

Non ci hanno messo molto gli agenti del reparto volanti a mettere in relazione i due episodi e a rintracciare la donna che, secondo quanto ha dichiarato avrebbe agito per vendetta nei confronti dell'uomo che aveva deciso la rottura. Si tratta di una giovane cittadina italiana di 22 anni rintracciata mentre camminava su via Prenestina, con indosso ancora gli abiti anneriti dalla fuliggine. Identificata e denunciata a piede libero dovrà rispondere dei reati di danneggiamento e incendio doloso.

Le forze dell'ordine proseguono però gli accertamenti: i due giovani coinvolti hanno infatti piccoli precedenti legati al commercio di stupefacenti, mentre continuano gli approfondimenti anche sul ruolo svolto dalle due persone che si trovavano con la 22enne.