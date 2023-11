Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 29 novembre: oggi bel tempo, poi arriva nuova perturbazione Oggi a Roma e nel Lazio previsto cielo sereno o poco nuvoloso. Ma tra giovedì e venerdì è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione.

A cura di Redazione Meteo

Per la giornata di oggi, mercoledì 29 novembre, previsto a Roma e nel Lazio cielo sereno o poco nuvoloso. Ma tra giovedì e venerdì è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, che porterà ancora piogge. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 15 gradi, in rialzo rispetto ai giorni scorsi. Fino a sabato le massime si manterranno intorno ai 16/17 gradi, sopra la media del periodo.

Per quanto riguarda gli altri capoluoghi di provincia, a Viterbo oggi le temperature saranno comprese tra 5 e 13 gradi, a Latina saranno comprese tra 4 e 18 gradi, a Frosinone tra 1 e 14 gradi e a Rieti tra 0 e 12 gradi. Sulle montagne le temperature si manterranno gelide e per esempio sul Terminillo saranno comprese tra – 5 e 0 nelle ore più calde della giornata.

Come detto, giovedì è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione. A Roma previsti temporali, ma dovrebbero essere di debole o media intensità, almeno secondo i principali siti di previsioni meteo.

Sul sito 3bMeteo.com si legge che è confermato "l'arrivo della perturbazione atlantica giovedì che riporterà la precipitazioni sul Nord Italia dove, stante la presenza di aria fredda che sedimenterà nei bassi strati nelle prossime ore, avremo occasione anche per nevicate a quote molto basse, almeno in una prima fase. Successivamente infatti il richiamo di correnti meridionali decisamente più miti farà innalzare in modo inesorabile il limite della quota neve a partire da Emilia, basso Piemonte e Liguria (dove non si escludono episodi di gelicidio sulle vallate appenniniche), quindi anche settore alpino".