Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 20 settembre: pioggia e temperature ancora più basse Le temperature scenderanno ulteriormente: le minime scenderanno intorno ai 13 gradi e le massime non saliranno sopra i 25 gradi.

A cura di Enrico Tata

Pioggia in arrivo a Roma nel tardo pomeriggio e nella serata di oggi, martedì 20 settembre. Le temperature scenderanno ulteriormente: le minime scenderanno intorno ai 13 gradi e le massime non saliranno sopra i 25 gradi. Da mercoledì e fino a domenica, almeno, non sono previste altre precipitazioni. Il tempo, comunque, si manterrà variabile, nuvoloso o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori inferiori alle medie del periodo almeno fino a domenica.

Dalla metà della settimana, spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it, "arriverà un nuovo impulso freddo dai Balcani insidierà l'Italia. Nel corso della settimana appena iniziata, infatti, il tempo sull'Italia è destinato a cambiare ancora una volta: addio a lunghi periodi dominati da vasti anticicloni, adesso i protagonisti del tempo sono gli impulsi instabili provenienti dal Nord Europa e dalla Russia. E proprio uno di questi insidierà l'Italia nei prossimi giorni".

Da mercoledì 21 settembre arriverà una nuova massa di aria fredda dai Balcani. Le Regioni più esposte, spiega il direttore del sito IlMeteo.it, Antonio Sanò, saranno quelle che affacciano sul mar Adriatico e quelle del Sud. "Sotto il profilo delle precipitazioni invece sono attesi rovesci e locali temporali in Puglia, in Abruzzo e poi sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia; saranno più occasionali ma possibili sulla Sardegna orientale e localmente sul Lazio. Verso il finire della settimana, poi, lo scenario meteorologico potrebbe volgere ancora una volta al brutto tempo, con l'arrivo di una forte perturbazione atlantica che potrebbe interessare in maniera piuttosto intensa le regioni settentrionali e parte di quelle centrali", spiega ancora Sanò.