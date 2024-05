video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 29 maggio: tornano pioggia e maltempo Cielo nuvoloso, lievi piogge e temperature in calo oggi in tutto il Lazio. Le massime non andranno oltre i 22/24 gradi, e rimarranno così per il resto della settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, mercoledì 29 maggio, il meteo del Lazio subirà un nuovo peggioramento. In molte zone della regione sono previste lievi piogge, soprattutto nel pomeriggio, mentre il cielo sarà leggermente nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, è previsto un abbassamento generale delle massime, che caleranno di due/tre gradi. La situazione rimarrà simile nei prossimi giorni: il cielo rimarrà nuvoloso, mentre le temperature non saliranno oltre i ventiquattro gradi. Ci sarà comunque il rischio di pioggia, ma gli acquazzoni e i temporali dovrebbero essere scongiurati (almeno per il momento).

A Roma la minima scenderà fino a quindici gradi, mentre la massima non andrà oltre i ventidue gradi. Nubi sparse ci saranno per tutta la giornata, con lievi piogge verso le 14 e venti tra deboli e moderati. A Frosinone il termometro oscillerà tra tredici e ventitré gradi, con cielo sereno la mattina, nuvole e piogge a partire dal pomeriggio. A Latina termometro tra sedici e ventiquattro gradi, con nebbia la mattina e cielo nuvoloso per tutto il giorno. I venti soffieranno deboli, nel capoluogo pontino almeno per ora non sono previste piogge. Temperature tra quattordici e ventitré gradi a Rieri, con cielo nuvoloso e piogge abbondanti a partire dalle 20. Niente precipitazioni a Viterbo, anche se il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata.

A causare il tempo instabile è in ciclone proveniente dal Nord Europa. Eventi estremi sono previsti soprattutto nelle regioni del nord Italia, dove sono attesi forti temporali e acquazzoni. L'ondata di maltempo dovrebbe durare almeno fino alla giornata di venerdì 31 maggio.