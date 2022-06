Prescrive bicarbonato a pazienti malati di tumore: medico radiato dall’ordine a processo È finito a processo con l’accusa di esercizio abusivo della professione nei confronti di 4 pazienti. Un ex medico specializzato in Oncologia avrebbe prescritto bicarbonato contro il cancro.

A cura di Alessia Rabbai

Un ex medico specializzato in Oncologia e radiato dall'ordine è finito a processo con l'accusa di esercizio abusivo della professione nei confronti di quattro pazienti. Come riporta Il Messaggero, il settantunenne è ritenuto responsabile di aver prescritto bicarbonato a persone malate di tumore. Un trattamento privo di qualunque riscontro scientifico. Nonostante non potesse più svolgere la professione continuava a vedere pazienti, svolgendo colloqui a pagamento attraverso una videochiamata su Whatsapp o Skype. In un caso avrebbe visitato una paziente oncologica, ordinandole di sottoporsi a una tac. Rispetto alle responsabilità a suo carico, difeso dall'avvocato Cesare Piraino, dovrà risponderne davanti al Tribunale monocratico di Roma.

Bicarbonato a pazienti malati di tumore

Il settantunenne ex medico è stato radiato dall’Ordine per aver pubblicizzato sul suo sito internet presunte terapie pericolose e già da tempo non poteva più lavorare. Il pubblico ministero Mario Pesci nei suoi confronti ha avanzato le accuse di esercizio abusivo della professione medica. Gli episodi contestati all'ex medico risalgono al 2016. A marzo avrebbe consigliato ad una sessantunenne delle punture di bicarbonato contro il cancro. Ad aprile avrebbe intrattenuto un colloquio a pagamento su Skype con una donna di trentasette anni. Ad ottobre secondo l'accusa avrebbe ricevuto nel suo studio in visita una trentaquattrenne, le avrebbe palpato l'addome e prescritto una tac. A novembre comunicando attraverso i social network avrebbe consigliato ad una donna malata di tumore lavaggi, anche questa volta con bicarbonato.