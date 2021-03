Prenotazioni vaccino Covid Lazio per over 70, si parte oggi per le classi 1944 e 1945: come funziona e il nuovo calendario

Al via dalla mezzanotte del 10 marzo la possibilità di prenotare il vaccino anti Covid per i cittadini del Lazio nati nel 1944 e nel 1945. Per prenotare la somministrazione, sul portale della Regione Lazio, occorre la propria tessera sanitaria in corso di validità. Ancora aperte le prenotazioni per over 80, 78enni e 79enni.