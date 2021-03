Dalla mezzanotte del 10 marzo ( via alle prenotazioni online per il vaccino anti Covid agli over 70 del Lazio. Nei giorni scorsi la Regione Lazio aveva sospeso la possibilità di prenotare il vaccino AstraZeneca online per il 64enni e i 65enni. Questo in previsione di una circolare del ministero della Salute, firmata oggi dal professore Gianni Rezza, che estende la possibilità di somministrare il vaccino AstraZeneca (a differenza delle prime indicazioni) anche alla popolazione over 65. Dalla mezzanotte del 10 marzo, perciò, sarà possibile procedere alla prenotazione dell'appuntamento presso uno dei centri vaccinali allestiti dalla Regione per gli over 70. La circolare ministeriale sul vaccino Astrazeneca agli over 65, ha detto D'Amato in diretta a SkyTg24, "ci conforta, perché ci consente di procedere per classi d'età. Da mezzanotte del 10 apriremo le prenotazioni per il vaccino anti Covid agli over 70". Ha proseguito l'assessore: "La circolare del ministero della Salute fa chiarezza sul vaccino Astrazeneca, sull'efficacia, che è stata messa un po' in discussione. Inoltre, riconcilia anche con l'indicazione dell'agenzia europea Ema, secondo cui questo vaccino è utilizzabile dai 18 anni in su. L'Italia si riallinea all'indicazione di Ema e per noi questo è importante".

Si ricorda che continua la vaccinazione dei 65enni e 64enni con dosi AstraZeneca presso gli studi dei medici di famiglia. Continuano anche le vaccinazioni degli over 80 e la possibilità di prenotare online il vaccino per i 79enni e i 78enni. Continua anche la vaccinazione del personale scolastico e degli operatori delle forze dell'ordine.

Il nuovo calendario: dalla mezzanotte del 10 marzo via alle prenotazioni per i 77 e 76enni. Dal 12 marzo via alle prenotazioni per i 75enni e per i 74enni. Il 15 marzo via alle prenotazioni per i 73enni e 72enni.

Questa la nota della Regione Lazio: “A seguito della circolare del Ministero della Salute sono state rimodulate le prenotazioni sul portale regionale ‘prenota vaccino covid’ per la fascia di età over 70. Dalle ore 00.00 del 10 marzo (mercoledì) sarà possibile prenotare per i 77-76 anni ovvero i nati negli anni 1944 e 1945. Mentre dalle ore 00.00 del 12 marzo (venerdì) sarà possibile prenotare per gli anni 75-74 ovvero i nati 1946 e 1947 e dalle ore 00.00 del 15 marzo (lunedì) per gli anni 73-72 ovvero i nati nel 1948 e 1949. Si tratta complessivamente di oltre 300 mila assistiti. Per la prenotazione è necessario essere residenti e assistiti dal servizio sanitario regionale e inserire il proprio codice fiscale e le cifre della tessera TEAM così come descritto nelle istruzioni del portale online. Verrà assegnata la prima disponibilità utile presso il luogo di somministrazione prescelto”.

La circolare del ministero della Salute: vaccino AstraZeneca anche a over 65

Secondo la circolare approvata dal ministero della Salute, "ulteriori evidenze scientifiche resesi disponibili non solo confermano il profilo di sicurezza favorevole relativo al vaccino in oggetto, ma indicano che, anche nei soggetti di età superiore ai 65 anni, la somministrazione del vaccino di AstraZeneca è in grado d’indurre significativa protezione sia dallo sviluppo di patologia indotta da SARS-CoV-2, sia dalle forme gravi o addirittura fatali di COVID-19". Per questo, continua la circolare. "anche in una prospettiva di sanità pubblica connotata da limitata disponibilità di dosi vaccinali e alla luce della necessità di conferire protezione a fasce di soggetti più esposti al rischio di sviluppare patologia grave o addirittura forme fatali di COVID-19, il gruppo di lavoro su SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole a che il vaccino AstraZeneca possa essere somministrato anche ai soggetti di età superiore ai 65 anni. Tale indicazione non è da intendersi applicabile ai soggetti identificati come estremamente vulnerabili in ragione di condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici o per patologia concomitante che aumenti considerevolmente il rischio di sviluppare forme fatali di COVID-19".