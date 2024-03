Prende i bimbi a scuola e minaccia la ex “mi schianto in auto con i nostri figli”: arrestato Una spirale di violenze fisiche e psicologiche quella di un 47enne nei confronti dell’ex. Nell’ultimo episodio ha preso i loro figli a scuola, minacciandola di andarsi a schiantare con l’auto insieme a loro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (La Presse)

"Faccio un incidente, vado a schiantarmi in auto con i nostri figli". Sono le minacce che un quarantasettenne avrebbe rivolto a sua ex compagna. La polizia lo ha fermato e arrestato e dovrà rispondere del reato di atti persecutori.

Minaccia l'ex di suicidarsi insieme ai figli

I fatti risalgono ai giorni scorsi, quando l'uomo è andato a prendere i bambini a scuola. Dopo averli fatti salire in macchina, ha chiamato la ex, dicendole che voleva suicidarsi e che lo avrebbe fatto cercando di provocare un incidente, nel quale sarebbero rimasti coinvolti anche i loro figli.

La donna, in preda alla preoccupazione, ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente delle forze dell'ordine per il gesto che aveva minacciato di compiere l'ex, spiegando che i loro figli minorenni erano in pericolo.

Una spirale di violenze che andavano avanti da tempo

Ad intervenire sono stati gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volanti, che hanno raggiunto l'uomo a casa, dove l'hanno trovato insieme ai bambini spaventati. La donna ha poi denunciato minacce e violenze sia fisiche che psicologiche che da tempo subiva, per questo sette anni fa aveva messo fine alla loro relazione.

L'avrebbe picchiata mentre era incinta

Una spirale di soprusi, nella quale una volta l'ex compagno è arrivato perfino a minacciarla, puntandosi un'arma alla testa davanti ai suoi figli. L'avrebbe inoltre picchiata mentre era incinta. Dopo il racconto e la denuncia della donna, il quarantasettenne è stato arrestato in flagranza differita e portato nel carcere di Latina, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'udienza di convalida.