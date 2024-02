Precipita dal tetto di casa mentre fa dei lavori: 66enne batte la testa sul cemento e muore L’incidente domestico è avvenuto ad Anagni, in provincia di Frosinone. Sul caso indagano i carabinieri della locale compagnia. La vittima è un pensionato del posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio (Getty Images)

Un uomo di 66 anni è morto nel pomeriggio di oggi ad Anagni, in provincia di Frosinone. Per cause ancora da accertare, il pensionato è caduto mentre stava riparando il tetto della sua abitazione in via Anticolana. Forse a causa di una distrazione, l'uomo è scivolato e precipitato per diversi metri, battendo la testa. Fatale l'impatto col cemento, che non gli ha dato scampo.

Sul posto è arrivata immediatamente un'ambulanza del 118, che aveva allertato anche l'elitrasporto per trasferire il 66enne in ospedale nel più breve tempo possibile. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare, era già deceduto quando i soccorsi sono arrivati. I mezzi del 118 sono quindi ripartiti vuoti, mentre il corpo del 66enne è stato portato in obitorio. Non è ancora noto se il magistrato disporrà o meno l'autopsia sulla salma: sembra chiaro che si sia trattato purtroppo di un incidente domestico, ma non è escluso che si vogliano disporre ulteriori accertamenti. Una volta deciso se disporre l'esame autoptico o meno, il magistrato darà il nulla osta per la salma.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Anagni. Sono loro che stanno indagando per ricostruire le varie fasi dell'incidente costato la vita al 66enne, persona molto nota nella sua cittadina e che per anni ha lavorato in un'azienda vicina alla sua abitazione. Come detto, forse oggi gli è stata fatale una distrazione, oppure è inciampato mentre stava lavorando, causando la caduta. I funerali dell'uomo saranno celebrati nei prossimi giorni, non appena il magistrato darà il consenso. Cordoglio intanto ad Anagni, dove l'uomo era molto conosciuto.