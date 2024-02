Poliziotti entrano nella camera di hotel di Fabrizio Corona per una notifica: “Sono le tre di notte” “venite a trovarmi qua per fare una firma che potevo fare a Milano. E siete venuti in quattro. Siete venuti a vedere uno famoso”, ha detto Fabrizio Corona ai poliziotti che hanno bussato alla porta della sua camera d’hotel a Roma per la notifica di un atto giudiziario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Fabrizio Corona stava dormendo in una camera dell'hotel Parco dei Principi, un 5 stelle che si trova in zona Pinciana a Roma, quando quattro poliziotti hanno bussato alla sua porta. Gli agenti lo hanno rintracciato per notificargli un atto giudiziario.

"Sono le tre di notte, per un'elezione di domicilio che potevo fare a Milano. Quindi avete visto che sono qua e venite a trovarmi qua per fare una firma che potevo fare a Milano. E siete venuti in quattro", ha detto Corona, riprendendo la scena con il suo smartphone. Il video è stato pubblicato poi sul sito Dillinger News.

"Fa parte del nostro lavoro", hanno risposto i poliziotti, ma l'ex paparazzo ha incalzato: "Fa parte del vostro lavoro, ma io domani sono a Milano, sto qua un'ora per lavoro. Dopo venti anni ancora mi rompete. Ma a voi sembra normale quello che state facendo? Voi siete venuti a vedere uno famoso qua, alle 4 di mattina e a rompere le scatole. Per un'elezione di domicilio, in quattro. Potevate venire in trenta".

Proprio ieri, per un fatto che risale all'11 marzo del 2021, Corona è stato sanzionato con una multa da 60mila euro. Era stato condannato a sette anni per resistenza e danneggiamento per aver spaccato il vetro di un'ambulanza ma la pena, la novità delle ultime ore, è stata convertita in sanzione pecuniaria. L'11 marzo di tre anni fa il giudice del tribunale di Sorveglianza di Milano aveva deciso che Corona doveva rientrare in carcere e il diretto interessato aveva protestato ferendosi alle braccia, urlando e spaccando un vetro dell’ambulanza che era arrivata per portarlo in ospedale. La condanna di sette mesi, come detto, è stata trasformata in multa da 60mila euro da pagare entro un anno.