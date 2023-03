Policlinico Gemelli eccellenza sanitaria: miglior ospedale d’Italia per il terzo anno consecutivo Per la terza volta consecutiva, il policlinico Gemelli è il miglior ospedale in Italia secondo la classifica di Newsweek. In scala globale si trova al 38esimo posto.

A cura di Beatrice Tominic

Primo posto in Italia e trentottesimo in tutto il mondo: questa la posizione occupata dal policlinico Agostino Gemelli di Roma secondo la classifica del magazine Newsweek pubblicata oggi. Il primato come eccellenza sanitaria nello Stivale arriva oggi, per il terzo anno consecutivo. Importante il riconoscimento in scala globale: si tratta della trentottesima posizione su oltre 2.300 ospedali provenienti da 28 diverse nazioni analizzati appositamente per stilare la classifica, aggiornata al 2023, dei World’s best hospitals.

Orgoglio e soddisfazione dal policlinico Gemelli

"Siamo felici della conferma del nostro ranking e, in particolare, di essere ancora al vertice delle strutture ospedaliere nazionali", ha dichiarato a il Corriere della Sera il presidente della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, Carlo Fratta Pasini.

"Ci sono ancora forti prospettive di crescita, sia nelle attività cliniche che in quelle di ricerca – ha continuato a spiegare – Il policlinico Gemelli si fa carico di più di un quinto dei bisogni sanitari della Regione Lazio, soprattutto dei casi più complessi: per questo e per il primato in Italia è necessario che venga riconosciuto e sostenuto dal governo, sia da quello regionale che nazionale".

A concludere, infine, è arrivato anche il commento del direttore generale Marco Elefanti: "Raggiungere questi risultati su scala internazionale non può coniugarsi con sistemi di regolazione e di rimborso che uniformano le strutture sanitarie: è necessario introdurre in tempi brevi un sistema di finanziamento e di valutazione dedicato e specifico, che superi la dimensione regionale e che possa creare le condizioni per la realizzazione di una rete di qualificate strutture di interesse nazionale".