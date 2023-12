Picchiato a sangue in strada a Roma Nord, grave un 51enne: 27enne fermato per tentato omicidio Stando a quanto ricostruito, il 51enne è stato picchiato con violenza e ha riportato fratture alle costole e un trauma toracico. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Tentato omicidio in via Dalmine, zona Labaro, Roma Nord. Un ragazzo ha aggredito un uomo di 51 anni nella serata di lunedì 18 dicembre. Stando a quanto ricostruito, il 51enne è stato picchiato con violenza e ha riportato fratture alle costole e un trauma toracico. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato ricoverato all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

Per l'aggressione è stato fermato un ragazzo di 27 anni, di nazionalità romena, con l'accusa di tentato omicidio. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Ponte Milvio e della sezione Volanti della questura di Roma. Sconosciuti, per il momento, i motivi dell'aggressione. Nelle prossime ore il gip dovrebbe convalidare il fermo del ragazzo. La vittima è un uomo di nazionalità moldava.