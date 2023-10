Picchia un negoziante fino a fargli perdere i sensi e poi va a scuola: rintracciato 18enne I carabinieri hanno rintracciato il 18enne che martedì 3 ottobre ha picchiato un negoziante di Rocca Priora (Roma). Il ragazzo, dopo aver colpito il 45enne e avergli fatto perdere i sensi, era salito sull’autobus per andare a scuola.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 18enne di Rocca Priora (nella città metropolitana di Roma Capitale) ha picchiato un negoziante della zona, facendogli perdere i sensi, e poi è salito sull'autobus per andare a scuola. È successo martedì mattina, 3 ottobre, intorno alle 7:30 davanti a diversi passanti che hanno raccontato l'aggressione ai carabinieri intervenuti sul posto. Il 45enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Frascati, dove è ancora ricoverato in gravi condizioni, mentre il 18enne rischia una denuncia per aggressione con lesioni personali gravi.

L'aggressione vicino alla fermata dell'autobus

Secondo quanto ricostruito, il 18enne si trovava nelle vicinanze della fermata dell'autobus quando ha iniziato a discutere con il commerciante. Sono bastate poche parole a far scattare il giovane contro il 45enne, di nazionalità cinese titolare di un negozio in via degli Olmi. È probabile, infatti, che i due si conoscessero, o che comunque abbiano già avuto screzi in passato.

Il giovane gli ha sferrato una serie di pugni sul volto, facendo cadere il 45enne a terra. Non è chiaro se per i colpi ricevuti o per l'impatto sull'asfalto, ma il commerciante ha perso i sensi per qualche secondo.

Gli altri che hanno assistito all'aggressione hanno avvertito un agente della polizia locale che era in servizio poco lontano. È stato lui, poi, a contattare i carabinieri della Stazione locale. Nel frattempo, il 18enne era già salito sull'autobus che lo ha portato a scuola, nell'Istituto superiore di Velletri.

Le indagini dei carabinieri e le condizioni del commerciante

Guidati dal comandante Domenico Bertozzi, i militari hanno iniziato le indagini ascoltando i testimoni e analizzando le immagini di videosorveglianza cittadina. Appurato che il ragazzo ha agito da solo, è stato rintracciato e identificato. Ora rischia una denuncia per aggressione con lesioni personali gravi.

Il 45enne, invece, è stato ricoverato all'ospedale di Frascati a causa di diversi traumi facciali e cranici. "Il ragazzo ha ammesso le sue responsabilità", ha spiegato la sindaca Anna Gentili, "conosco da tempo il commerciante ed è una persona tranquilla. Gli faccio i migliori auguri per una pronta guarigione".