Perseguita la ex, entra nel cortile di casa e le danneggia l’auto: arrestato un 28enne Lei lo lascia, lui la perseguitare e le danneggia la macchina: arrestato un 28enne per stalking e violenza privata nei confronti della ex. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Non si è arreso alla fine della relazione ed ha iniziato a perseguitare la ex compagna. Per lui, un ventottenne, era già scattata la misura di divieto di avvicinamento nei confronti della ragazza. Ma incurante del provvedimento nei suoi confronti ha continuato a perseguitarla.

Una sera, nello scorso mese di aprile, il ragazzo ha fatto irruzione all'interno del comprensorio in cui abita la giovane. Ha scavalcato una recinzione, è entrato nel cortile interno al palazzo e ha danneggiato l'automobile della donna. Poi ha rotto anche una finestra che si affacciava all'esterno. È stato arrestato per stalking e violenza privata.

La relazione e l'inizio dello stalking

La relazione fra i due si è conclusa lo scorso gennaio, in maniera violenta. Il ventottenne ha procurato alla donna delle lesioni che l'hanno portata ad una prognosi di 15 giorni. Ma dopo aver chiuso la relazione, lui ha iniziato a perseguitarla tanto da essere allontanato.

La denuncia della giovane

La ragazza, perseguitata dall'ex, lo aveva già denunciato alle forze dell'ordine nello scorso mese di febbraio, quando gli era stato imposto di non avvicinarsi alla ex. Ma lui non lo ha rispettato e si è presentato sotto casa sua, lo scorso aprile. Per quanto accaduto la donna ha sporto nuovamente denuncia. I carabinieri della stazione locale di Colleferro hanno ascoltato sia il racconto della donna che quello dei vicini, chiamati a testimoniare.

L'arresto del 28enne

In breve tempo le indagini dei carabinieri hanno consentito all'autorità giudiziaria di disporre il trasferimento in carcere dell'uomo. Il ventottenne ora, grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri e dopo il provvedimento del gip, si trova in cella, perché gravemente indiziato di stalking e violenza privata.