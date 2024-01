Perché i tempi di attesa dei treni della Metro B sui display sono sballati e a volte inaffidabili Il problema dei tempi di attesa a volte in affidabili sui display posizionati nelle banchine della Metro B di Roma è un effetto determinato dall’affollamento negli orari di punta: il sistema calcola i tempi in base al posizionamento del treno, ma non prende in considerazione i tempi di permanenza nelle stazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Display con tempi di attesa alle banchine della Metro B

Le attese alle banchine delle stazioni della Metro B e B1 sono lunghissime, soprattutto nelle ore di punta. Ma a questo si aggiunge, come segnalato da tantissimi cittadini, l'inaffidabilità dei display che segnalano i tempi di arrivo dei treni. Spesso i minuti che occorre aspettare per vedere il convoglio arrivare sono molti di più rispetto a quelli segnalati dai tabelloni elettronici.

Il problema è stato confermato da Atac, con il direttore operativo Paolo Carrillo, che ieri ha risposto nel merito nel corso di una riunione della Commissione capitolina sulla Mobilità presieduta da Giovanni Zannola, Partito democratico. Il sistema dei tempi di attesa, ha spiegato, è stato costruito in base al posizionamento del treno. Se un treno è fermo alla stazione alla stazione Castro Pretorio, per fare un esempio, il programma stima in due minuti (non è un tempo verificato, ma solo a titolo esemplificativo) la percorrenza del tratto che il convoglio deve fare per arrivare alla fermata successiva, cioè, in questo caso, quella della stazione Termini.

Quello che può accadere, tuttavia, è legato ai "prolungati tempi di incarrozzamento". Significa che il treno potrebbe fermarsi più tempo del previsto in una stazione e "il sistema non riesce ad essere così intelligente da capire il tempo di sosta. Questo perché, ribadisco, è costruito sul posizionamento del treno. Come effetto del congestionamento negli orari di punta, può accadere che il tempo di incarrozzamento alle fermate sia prolungato e questo determina uno sfasamento tra i tempi indicati sul display e l'arrivo effettivo dei treni. Stiamo facendo una serie di controlli per capire se è possibile fare delle modifiche al sistema per dare informazioni più accurate all'utenza".

Come detto, i tempi di attesa alle fermate della Metro B sono lunghissimi a causa delle manutenzioni a cui sono sottoposti alcuni treni. Attualmente i convogli in servizio sulla tratta sono 16 e la speranza di Atac è quella di arrivare a 21 treni operativi alla fine del 2024. Per quanto riguarda l'acquisto dei nuovi treni, il primo verrà consegnato a fine 2024 ed entrerà in servizio probabilmente soltanto in primavera.