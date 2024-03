Paura al parco, prende una motosega e minaccia i coetanei dopo una lite: 16enne denunciato Litiga con un gruppo di coetanei: sedicenne va a casa per prendere la motosega e torna al parco a minacciarli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Al parco con la motosega. È così che si è presentato, nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 marzo 2024, un ragazzo di 16 anni. L'adolescente aveva avuto una lite con alcuni coetanei. Così, dopo essere tornato a casa, ha deciso di prendere una motosega e di presentarsi all'appuntamento pomeridiano con i coetanei.

L'appuntamento nel parco

I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio, nel parco pubblico di Villa Desideri a Marino. È qui che il sedicenne, a seguito di un litigio, dopo essere tornato a casa per prendere la motosega, è tornato per spaventare i coetanei. Il ragazzo avrebbe iniziato a minacciare i ragazzi, forse a seguito di una lite avvenuta in precedente. Il giovane, che si muoveva agitando la motosega elettrica, ha gettato nel panico tutte le persone che si trovavano nel parco e l'intero centro della cittadina dei Castelli Romani.

L'intervento del papà e dei carabinieri

A bloccare il sedicenne suo padre che, poco dopo il passaggio a casa del figlio, si è accorto di ciò che aveva in mente di fare. Così l'uomo ha rincorso il figlio fino al parco, lo ha raggiunto e disarmato. Una volta bloccato il giovane e spenta la motosega, al sicuro nelle mani del padre del giovane, le persone al parco hanno tirato un sospiro di sollievo.

In breve tempo hanno raggiunto il parco anche i carabinieri, allertati da alcuni passanti che, spaventati, hanno subito chiamato il 112. I militari hanno individuato il ragazzo a pochi passi da Villa Desideri, lungo corso Vittoria Colonna, che lo hanno denunciato per porto di armi in luogo pubblico e minaccia alla procura della Repubblica per i minorenni: fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Nel frattempo, però, sono scattate le indagini: i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto possa essere successo prima, con i coetanei del ragazzo che, però, alla vista del sedicenne armato di motosega sono fuggiti.