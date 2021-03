In un'intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, ha annunciato l'avvio delle vaccinazioni in orario notturno. A partire da venerdì 26 marzo, infatti, nel mega hub vaccinale del parcheggio lunga sosta dell'Aeroporto di Fiumicino cominceranno le somministrazioni anche in tarda serata e cioè dalle 20 alle 24. Quando arriveranno più dosi, ha dichiarato ancora D'Amato, questo orario verrà esteso anche agli altri hub aperti sul territorio regionale (probabilmente alla Nuvola di Fuksas e alla stazione Termini). Nei giorni scorsi l'assessore ha già annunciato che presto verranno aperti altri centri vaccinali agli studios di Cinecittà, al centro commerciale Porta di Roma e all'outlet di Valmontone.

Nei prossimi giorni il tema della consegna delle dosi dei tre vaccini sarà centrale e nel bollettino pubblicato ieri la Regione ha avvertito: "AstraZeneca: problema con i quantitativi del vaccino per tutto il mese di aprile". La consegna delle dosi AstraZeneca, infatti, procede a rilento e fra pochi giorni cominceranno anche le somministrazioni dei richiami per coloro che si sono vaccinati a febbraio, soprattutto insegnanti e forze dell'ordine. Il richiamo di questo vaccino, infatti, viene somministrato a distanza di tre mesi dalla prima dose.

D'Amato a Fanpage.it: "Obiettivo vaccinare 4 milioni di cittadini entro l'estate"

Ai microfoni di Fanpage.it l'assessore D'Amato ha dichiarato che l'obiettivo è di vaccinare 4 milioni di cittadini entro l'estate. "Quello messo in campo nel Lazio è un modello di filiera corta, di anticipare il percorso della curva epidemica, come abbiamo fatto finora e continueremo a fare nei prossimi mesi di emergenza sanitaria, soprattutto vaccinando le persone fragili e gli anziani", ha dichiarato D'Amato, che poi ha aggiunto: "Il Lazio nella pandemia è stato sempre capofila nella somministrazione dei test, nei controlli presso gli scali areoportuali, per vaccini ed anticorpi monoclonali e continueremo a fare da apripista".