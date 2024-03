Parla la ragazza che si è sfilata il perizoma davanti alla chiesa: “Non ho offeso nessuno” L’ammissione della 25enne: “L’ho fatto per OnlyFans. Era un finzione perché alla fine non sono nemmeno entrata in chiesa. Alla fine non son perché si sono offesi, non l’ho capito. Cercavo visibilità e ci sono riuscita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

"Le mie sono provocazioni artistiche, non mi sento di aver offeso nessuno", ha detto a Le Iene la ragazza di 25 anni che si è tolta il perizoma prima di entrare in chiesa a Santa Lucia, frazione di Fonte Nuova, provincia di Roma. Aurora ha raccontato di averlo fatto per promuovere il suo profilo OnlyFans.

"Non vedo perché non potevo farlo davanti a una chiesa. Era un finzione perché alla fine non sono nemmeno entrata in chiesa. Alla fine non son perché si sono offesi, non l'ho capito. Cercavo visibilità e ci sono riuscita. Quel video mi ha fatto ottenere 300 fan in più. Non mi dispiace per chi si è offeso", ha spiegato la 25enne.

Eppure il suo video pubblicato su Instagram aveva provocato la reazione di don Massimo Marchetti. Il reverendo ha firmato una nota in cui sosteneva di aver presentato una denuncia nei confronti della giovane: "In riferimento al video che sta in queste ore circolando su alcuni Social realizzato all'ingresso della nostra Parrocchia, la Comunità Parrocchiale, nell'esprimere il più fermo dissenso per le immagini non consone alla sacralità del luogo e per l'irrisorio riferimento al sacramento della Confessione, ha proceduto al deferimento dei fatti alla competente Autorità Giudiziaria. Duole non poco constatare che pur di acquisire visibilità mediatica, si confliggano le, seppur basilari, regole di rispetto dei luoghi e delle persone".

A tu per tu con il reverendo, Aurora ha spiegato le sue ragioni: "Per me non c'è nessuna offesa, io non sono entrata in chiesa". Il parroco ha risposto: "Dal titolo del video sembrava che tu potessi alludere al fatto che avessi un appuntamento con me e mi sono dovuto difendere con una denuncia cautelativa. La mia era un'espressione artistica".