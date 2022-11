Ostia, uomo di 40 anni violenta una 14enne in una scuola abbandonata: arrestato L’uomo aveva invitato la 14enne e il suo gruppo di amici nella scuola abbandonata di Ostia, di cui era in custode. Quando si sono addormentati, ha molestato la minore.

Un uomo di quarant'anni è stato arrestato dai poliziotti del X Distretto Lido di Roma con l'accusa di aver violentato una ragazzina di quattordici anni in una scuola abbandonata di Ostia.

I fatti risalgono allo scorso 26 ottobre: la giovane, affetta da sindrome di Tourette, aveva passato la serata a Ostia insieme ad alcuni amici. Il gruppo era stato invitato dal 40enne, che collaborerebbe con i volontari della Protezione civile come guardiano dell'edificio, a entrare per riposarsi. Stanchi per la serata, si sono addormentati nella scuola, convinti che non sarebbe successo nulla di male. A un certo punto hanno sentito un urlo: era la loro amica, che ha gridato per essere stata molestata dall'uomo. Il 40enne, approfittando del fatto che la giovane stava dormendo, ha palpeggiato la minore, toccandola nelle parti intime. Lei ha urlato, gli amici si sono svegliati e sono accorsi in suo aiuto, scappando fuori dall'edificio. E così, quella che sarebbe dovuta essere una piacevole serata, si è trasformata in un vero e proprio incubo.

Una volta in strada, i ragazzi sono andati alla polizia per denunciare quanto accaduto. Gli agenti si sono messi sulle tracce dell'uomo, che nel frattempo si era allontanato dalla scuola. Lo hanno trovato mentre stava salendo su un autobus, forse per allontanarsi dal luogo e non essere colto in flagranza di reato. Identificato, è stato sottoposto a indagine. Oggi, a quasi un mese di distanza, è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di violenza sessuale. Nel caso dovesse essere sottoposto a processo e ritenuto colpevole, rischia una pena molto pesante.