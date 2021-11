Open Day vaccino Moderna: dal 24 al 30 novembre prime, seconde e terze dosi al Campus Biomedico Quello dal 24 al 30 novembre al Campus Biomedico è un primo appuntamento al quale seguiranno altri Open Day in programma sull’intero territorio di Roma e Lazio.

A cura di Alessia Rabbai

Open Day di vaccinazioni anti Covid-19 a Roma dal 24 al 30 novembre 2021. L'iniziativa promossa dalla Regione Lazio è organizzata presso il Campus Bio Medico in via Alvaro de Portillo 5. Un primo appuntamento al quale, come appreso da Fanpge.it ne faranno seguito altri, già a partire da domenica, quando ci saranno infatti nuovi open day su tutto il territorio regionale, ad accesso libero. Una settimana che vedrà come protagonista la campagna vaccinale, con l'obiettivo di coinvolgere un numero di cittadini sempre maggiore. Saranno somministrate prime, seconde e terze dosi e verrà utilizzato il vaccino Moderna. Per queste ultime l'inoculazione è rivolta alle persone di età pari o superiore ai quarant'anni, che hanno concluso il ciclo vaccinale primario con entrambe le prime due dosi da almeno 150 giorni. Le prenotazioni delle terze dosi nel Lazio da ieri sono state oltre 128mila, tra le quali appunto sono circa 35mila le persone che hanno anticipato la vaccinazione, come previsto dalla circolare ministeriale, anziché attendere sei mesi.

I nuovi casi di Covid-19 a Roma e nel Lazio

Oggi nel Lazio come riporta il quotidiano bollettino sono 1283 i nuovi casi di Covid-19 nel Lazio, dei quali 605 a Roma città. Aumentano i morti che salgono a sei, due in più rispetto a ieri sui quali l'assessorato regionale alla Sanità chiarisce che "quattro non avevano ricevuto il vaccino". Per quanto riguarda i numeri dell'emergenza sanitaria nel Lazio salgono di 20 unità i ricoveri dei pazienti Covi-19 non in terapia intensiva, arrivati a 697, salgono a 87 i posti letto Covid occupati in terapia intensiva, tre in più rispetto a ieri, e i guariti sono 793. Sulle vaccinazioni il Lazio ha superato i 9 milioni di dosi. Il 94% degli adulti che vivono all'interno del territorio regionale hanno ricevuto la doppia dose e mentre per gli over 12 siamo all'88%.