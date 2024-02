Omicidio Michelle Causo, perizia psichiatrica per il killer. I genitori: “Non ha mai chiesto perdono” Al via il processo per l’omicidio di Michelle Causo, la 17enne uccisa da un suo coetaneo per un debito da poche decine di euro. Su richiesta della difesa è stata disposta la perizia psichiatrica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

È stata disposta la perizia psichiatrica nei confronti del giovane che lo scorso 28 giugno ha ucciso Michelle Causo, la giovane di 17 anni trovata in un carrello della spesa accanto a un cassonetto nel quartiere di Primavalle a Roma. Il 17enne, che ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere.

All'udienza del processo, che si è tenuta oggi, erano presenti i genitori della vittima, Daniela Bertoneri e Gianluca Causo. "L'assassino di Michelle non ha alzato mai lo sguardo verso di noi. Non ha avuto nemmeno il coraggio di farsi vedere. Si nascondeva dietro gli agenti della penitenziaria che lo accompagnavano. Era ben vestito e curato. È stato un duro colpo per noi, vedere colui che ci ha portato via per sempre nostra figlia", hanno dichiarato. "Gli hanno concesso la perizia psichiatrica ma per il pm e' una persona normalissima, io sto male in depressione, con gli psicofarmaci", ha aggiunto il padre di Michelle.

"Ci aspettiamo una pena certa e severa ha ammazzato nostra figlia, ci ha ammazzato tutti. Non è una questione di soldi, lui è un assassino viscerale, ha ammazzato una ragazza per poche decine di euro. Una morte così non si può accettare. Lo vogliono far passare per infermo mentale e invece su internet ha cercato come uccidere colpendo punti vitali".