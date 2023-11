Maltratta e aggredisce la moglie fino a mandarla in ospedale: arrestato un 61enne La maltrattava verbalmente durante liti violente, poi passava ad aggredirla fisicamente: una donna di 66 anni di Valmontone ha sporto denuncia contro il marito 61enne, arrestato e trasferito in carcere.

È stata picchiata fino ad essere mandata al pronto soccorso: è successo a Valmontone vicino Roma ad una donna di 66 anni. Ad aggredirla, prima verbalmente e poi fisicamente, il marito. Dopo essere stata massacrata la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Colleferro. Le lesioni riportate sono state giudicabili guaribili in sei giorni. Dopo essere stata medicata, si è recata nella Stazione dei Carabinieri di Valmontone dove ha chiesto aiuto, sporgendo denuncia.

L'aggressione alla moglie sessantaseienne

Non appena terminata la visita dopo l'aggressione, una volta uscita dal pronto soccorso, la sessantaseienne si è recata in caserma per chiedere aiuto. Ai carabinieri ha rivelato che, oltre all'episodio subita poco prima, subiva da anni maltrattamenti da parte del marito che la aggrediva verbalmente. I violenti litigi, inoltre, spesso culminavano in scontri fisici: erano diventati sempre più frequenti e la donna ha iniziato a temere per la propria vita.

L'arresto del sessantunenne

A seguito delle indagini l'uomo, sessantunenne originario di Foggia, ma residente a Valmontone, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e, su disposizione della Procura della Repubblica di Velletri, trasferito nel carcere di Velletri. L'operazione, svolta dai carabinieri della stazione di di Valmontone e i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro, è terminata soltanto nella serata di ieri, giovedì 23 novembre 2023. La misura cautelare nei suoi confronti è stata emessa in quanto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.