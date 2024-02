Neonata muore a Roma subito dopo la nascita, la mamma: “Chiedevo aiuto, ma sono stata abbandonata” “Sentivo che c’era qualcosa che non andava, così ho chiesto aiuto. Stavo perdendo sangue, ma non è intervenuto nessuno”. E a meno di un’ora dal parto la piccola Valentina, appena nata, è morta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

A meno di un'ora dal parto la piccola Valentina è morta. È successo lo scorso 15 febbraio nell'ospedale Santo Spirito di Roma. I genitori della piccola, la ventinovenne Vlada Savciuc e il quarantanovenne Alessandro Corda, hanno presentato un esposto per quanto accaduto. La tragedia si poteva evitare? È questo l'interrogativo che non riescono a smettersi di porsi a poco più di una settimana dalla morte della neonata.

"Ero già stata male, avevo perso sangue. Avevo capito che c'era qualcosa che non andava. Ho chiesto aiuto ma nessuno è intervenuto, mi sono sentita abbandonata. Mi è stata vicina soltanto la mia compagna di stanza", è il racconto della ventinovenne che, insieme al compagno, ha denunciato per conoscere la verità: le cause della morte della piccola e se c'era la possibilità di evitare la tragedia. Continuano le indagini: la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in ambito sanitario.

Cosa è successo in quella tragica notte

Quanto accaduto per i due genitori è stata una enorme perdita. Ma ora sono determinati a capire cosa possa essere accaduto in quella tragica notte. Per questo è stata la stessa neomamma a ripercorrere quelle ore con la polizia giudiziaria, come riporta il Corriere della Sera.

"Quando ho chiesto aiuto erano le 3 di notte, ma a parte qualche parola di circostanza, nessuno ha fatto niente. Mi sono sentita abbandonata – ha raccontato – Ero già stata male un paio di ore prima, verso l'una. Avevo perso sangue. Due ore dopo la situazione è peggiorata. Mi sono spaventata, mi hanno detto che non c'era niente di cui preoccuparsi, ma che avrebbero comunque fatto arrivare un'ostetrica". Invece, come sottolinea la ventinovenne, non è arrivato nessuno. "Sono stata lasciata sola, abbandonata. Con me soltanto il mio compagno e la mia compagna di stanza".

L'intervento dopo le ore sei

La donna che era con lei, oggi testimone della tragedia, verso le cinque ha nuovamente sollecitato il personale medico. Soltanto dopo un'ora e mezza circa, la ventinovenne è stata portata in sala parto per un cesareo. Ma forse per la piccola Valentina era già troppo tardi.

La gravidanza era trascorsa in tranquillità, anche durante il primo dei quattro monitoraggi, il 13 febbraio alle 15.30, non era stato riscontrata alcuna anomalia. Il giorno dopo si sono rotte le acque e la ragazza è stata ricoverata. Poi, però, nella notte fra il 14 e il 15 febbraio, sarebbero arrivate le "copiose perdite di sangue" e sarebbe stato notato "cambiamento di colore e di intensità": la situazione sembrava essersi aggravata.

Le indagini in corso: la cartella clinica sequestrata

"Come è possibile averla fatta arrivare fino a questo punto?", è quanto avrebbe urlato qualcuno del personale medico poco prima di portare la donna in sala parto. Ma non si sa ancora chi abbia urlato questa frase, né per quale motivo. Nell'esposto da cui è scattata l'inchiesta è presente anche questo dettaglio. Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in ambito sanitario.

Presto sarà disposta l'autopsia sulla piccola. Nel frattempo, nella giornata di martedì, è arrivata la disposizione del sequestro della cartella clinica che dovrà passare al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di capire cosa sia accaduto in quella notte. La documentazione, però, è stata portata a piazzale Clodio soltanto nel tardo pomeriggio di ieri. per questo continuano i ritardi anche per gli esami sul corpicino della piccola, che sarebbe morta a neanche un'ora dalla nascita, forse dopo i primi vagiti.