Natale di Roma 2022, il programma degli eventi di oggi domenica 24 aprile Tornano le celebrazioni del Natale di Roma, a 2775 anni dalla fondazione: alle 10.45 di oggi, domenica 24 aprile, vestali, centurioni e antichi romani iniziano la loro sfilata dal Circo Massimo.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal gruppo Facebook "Gruppo Storico Romano"

Dopo due anni di stop obbligato a causa della pandemia, torna l'appuntamento in costume organizzato dal Gruppo Storico Romano, l'associazione culturale nata nel 1994 che ogni anno organizza eventi in occasione del 21 aprile, data in cui si celebra la nascita della città di Roma. Quest'anno Roma compie 2775 anni e la manifestazione dei Natali di Roma giunge alla sua XXII edizione e, per celebrare il grande ritorno, sono state organizzate numerose iniziative a partire da giovedì 21 aprile fino a oggi, domenica 24.

"Non invecchia mai l'immenso onore di poter essere parte di un evento storico e importante come il Natale di Roma", hanno dichiarato nel corso della conferenza stampa per presentare l'evento.

Quattro giorni di appuntamenti a cui hanno partecipato più di 30 associazioni provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, in particolare da Spagna, Francia, Inghilterra, Svizzera e Repubblica Ceca, per un totale di 6 nazioni coinvolte. Si conclude oggi, domenica 24, il ciclo di appuntamenti organizzato per celebrare la città eterna: fra gli eventi della giornata conclusiva, anche il corte in costume.

Dalla pagina Facebook "Gruppo storico romano"

Dalle 10:45 di oggi il corteo in costume al Circo Massimo

A concludere gli eventi delle quattro giornate, torna il corteo in costume. Con appuntamento alle 9.30, il corteo storico parte dal Circo Massimo alle 10.45 e raggiunge via dei Fori Imperiali. Uomini e donne vestiti dei costumi tipici dell'epoca ci portano indietro di centinaia di anni, trasportandoci nell'antica Roma: le strade sono invase dai colori chiari indossati dalle vestali con le loro elaborate acconciature e dai toni purpurei che caratterizzano legionari, pretoriani e gladiatori.

Gli appuntamenti di oggi si svolgono nell'area esibizioni fra il Circo Massimo e via dei Fori Imperiali, passando per via Petroselli, il Teatro Marcello, piazza Venezia e, infine, raggiungendo piazza del Colosseo prima di tornare nel luogo di partenza.

Dalla pagina Facebook "Gruppo storico romano"

Tutti gli eventi di domenica 24 aprile per il Natale di Roma 2022

La sfilata in costume, sebbene rappresenti l'evento più suggestivo, non è l'unica iniziativa prevista per la giornata di oggi. Gli appuntamenti della giornata, infatti, partono alle ore 10.00, con la cerimonia di apertura "Commissio Feriarum" e, dopo un quindicina di minuti circa, si prosegue con i saluti istituzionali con la partecipazione del presidente del Gruppo Storico Romano.

Alle 10.45, come abbiamo visto, parte il corteo: una volta arrivati sotto alla Statua di Augusto, sono previsti gli onori al Prefetto del Pretorio Fori Imperiali. Più tardi, una volta tornati al Circo Massimo, alle 13.3o iniziano gli spettacoli, ovviamente in tema Roma Antica. Dalle 13.30 alle 15, si esibiscono, infatti, i musicisti della Banda Musicale di Roma Capitale e a seguire, fino alle 17.30, i gruppi specializzati in danze, cerimonie e combattimenti.

A concludere, gli spettatori si trovano di fronte alla ricostruzione della II battaglia di Bedriaco, combattuta da Vitellio e Vespasiano nel 69 d.C.. A vincere è stato proprio Vespasiano che, grazie a questa vittoria, è riuscito ad aprire la strada alla dinastia Flavia: non a caso tutta la serie di eventi quest'anno è in onore di Flavio Cesare Vespasiano, come scritto nel sito.