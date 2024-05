Nascondevano droga nella macchinina telecomandata del figlio di 10 anni: arrestati

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Li hanno arrestati nella notte fra venerdì e sabato scorso, si trovavano in automobile insieme al figlio di 10 anni. La coppia è stata fermata dai carabinieri nel Viterbese mentre viaggiava su una Volkswagen Passat insieme al bambino. I militari hanno iniziato i controlli dell'automobile: durante la perquisizione hanno scoperto due grossi involucri, uno contenente cocaina e l'altro hashish. Entrambi erano nascosti all'interno di una macchinina elettrocomandata, giocattolo del bambino.

La perquisizione in auto

Li hanno notati per strada, fra Viterbo e Bomarzo, e li hanno costretti ad accostare. I carabinieri hanno iniziato allora gli approfondimenti all'interno dell'automobile su cui viaggiavano insieme al figlio. I due, due quarantenni dell'Alta Tuscia, sono stati trovati in possesso di droga e arrestati. Oltre ai due involucri nascosti nell'automobilina del bimbo, addosso all'uomo sono state trovate alcune dosi di cocaina.

La macchinina telecomandate e la droga trovata dai carabinieri del Viterbese.

Al primo controllo in auto, ne è seguito uno nell'abitazione dei due, dove i carabinieri hanno rinvenuto altro hashish, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

L'arresto della coppia

Nei confronti dei due quarantenni, dopo la perquisizione nell'abitazione, sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, come disposta dal Pubblico Ministero della Procura di Viterbo. Nella giornata di ieri nei confronti della coppia è stato convalidato l'arresto ed è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza per entrambi. Nel corso dei medesimi controlli, i carabinieri hanno trovato altre tre persone in possesso di quantità di sostanze stupefacenti.