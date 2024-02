Musei gratis a Roma domenica 4 febbraio: tutti i musei e i siti archeologici da visitare Tornano i musei gratis in occasione della prima domenica del mese: oggi 4 febbraio 2024 tanti musei e siti archeologici civici e statali aprono gratuitamente le loro porte al pubblico, che potrà assistere anche a numerose mostre temporanee. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Foto LaPresse

Domenica 4 febbraio torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura, che consente l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali.

Un'occasione unica per turisti e residenti per scoprire l'immenso patrimonio artistico del nostro Paese, compresa naturalmente Roma e l'intera regione Lazio. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto, come riportato sul sito web ufficiale di Roma Capitale.

I musei civici gratis domenica 4 febbraio a Roma

Come ogni prima domenica del mese, i musei aperti per l'iniziativa che prevede l'ingresso gratuito sono quelli civici e quelli statali. Questo è l'elenco dei cosiddetti Musei in Comune, contrassegnati da insegne che riportano il caratteristico colore bordeaux.

Musei Capitolini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Museo dell’Ara Pacis

Centrale Montemartini

Museo di Roma

Museo di Roma in Trastevere

Galleria d’Arte Moderna

Musei di Villa Torlonia

Serra Moresca di Villa Torlonia

Museo Civico di Zoologia

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Museo Napoleonico

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Museo di Casal de’ Pazzi

Museo delle Mura

Villa di Massenzio

Le mostre da visitare gratis domenica 4 febbraio a Roma

Oltre alle collezioni permanenti, in molti musei sarà possibile assistere gratuitamente anche alle mostre temporanee.

"Goya e Caravaggio", Sala Santa Petronilla della Pinacoteca Capitolina ai Musei Capitolini concesso in prestito dal Museo

Nazionale del Prado di Madrid;

Nazionale del Prado di Madrid; "I sommerisi" a Palazzo dei Conservatori;

"VRBS Roma", Sala degli Arazzi del Palazzo dei Conservatori;

"La Roma della Repubblica", del ciclo Il Racconto dell’Archeologia a Palazzo Caffarelli;

"L’eredità di Cesare e la conquista del tempo", Sala della Lupa e dei Fasti antichi di Palazzo dei Conservatori;

"I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini" a Palazzo Clementino;

"Architetture inabitabili", Musei Capitolini, Centrale Montemartini (via Ostiense 106),

" Imago Augusti. Due nuovi ritratti di Augusto da Roma e Isernia", Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali (via IV Novembre 94);

"Hilde in Italia, Arte e vita nelle fotografie di Hilde Lotz-Bauer" e "Lou Dematteis. Un viaggio di ritorno/A Journey Back. Fotografie in Italia 1972- 1980", al Museo di Roma in Trastevere (piazza S. Egidio, 1/b);

"Giancarla Frare – Abitare la distanza", Casino dei Principi, Musei di Villa Torlonia (via Nomentana 70);

"Nel segno di Cambellotti. Virgilio Retrosi artista e artigiano", sale della Dipendenza della Casina delle Civette, Musei di Villa Torlonia;

"Luce, memoria, apparenze – L’Ara Pacis interpretata da sette giovani fotografi", Museo dell’Ara Pacis (Via di Ripetta 180).

Tutti i musei statali gratis domenica 4 febbraio a Roma

L'appuntamento della Domenica al Museo continua nei musei e nei siti archeologici statali: di seguito vi elenchiamo tutti i musei statali aperti gratuitamente a Roma domenica 4 febbraio 2024. Per ogni informazione sui siti aperti nel Lazio o nel resto d'Italia è possibile visitare il sito dell'iniziativa promossa dal ministero.

Castello Giulio II

Galleria Spada

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Galleria Corsini prenotazione obbligatoria (diritto prevendita € 1)

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini prenotazione obbligatoria (diritto prevendita € 1)

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea – La Galleria prenotazione fortemente consigliata

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Palazzo Venezia

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Museo centrale del Risorgimento di Roma

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Vittoriano

Istituto centrale per la grafica – Palazzo Poli

Museo Aristaios

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XXMuseo e Galleria

Borghese (prenotazione obbligatoria diritto prevendita € 2)

Museo delle Civiltà

Museo Hendrik Christian Andersen

Museo della via Ostiense – Porta San Paolo – attualmente chiuso

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali

Museo nazionale romano – Palazzo Massimo

Museo nazionale romano – Crypta Balbi

Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano

Museo nazionale romano – Palazzo Altemps

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo

Pantheon

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio

Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino

Parco archeologico dell'Appia antica – Antiquarium di Lucrezia Romana

Parco archeologico dell'Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola

Parco archeologico dell'Appia antica – Parco delle Tombe della via Latina e Basilica di Santo Stefano

Parco archeologico dell'Appia antica – Villa dei Quintili e Santa Maria Nova

Parco archeologico di Ostia antica – Area archeologica di Ostia antica

Parco archeologico di Ostia antica – Area archeologica dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano

Parco archeologico di Ostia antica – Museo delle navi

Parco Archeologico di Veio

Terme di Caracalla

Villa di Livia