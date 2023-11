Muore a 23 anni durante il tirocinio in pizzeria: forse soffocato da un boccone di mozzarella Tragedia a San Marino al Cimino, dove Giovanni Buzzerio è morto a 23 anni nella pizzeria Da Saverio per un tirocinio. L’ipotesi è che lo abbia colto un malore o che sia stato soffocato da un boccone di mozzarella.

A cura di Alessia Rabbai

Giovanni Buzzerio (Foto Facebook di Alessandro Santoro)

Giovanni Buzzerio è morto a ventitré anni durante il tirocinio nella pizzeria "Da Saverio" nel Comune di San Martino al Cimino, in provincia di Viterbo. I drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa del giovane sono avvenuti nel tardo pomeriggio di domenica scorsa 5 novembre nel centro dell'Alto Lazio. Giovanni, detto Gianni, un ragazzo disabile di Villa Buon Respiro, stava imparando a fare la pizza, perché a breve avrebbe iniziato a lavorare come cameriere. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, si è sentito male: l'ipotesi è che abbia avuto un malore improvviso oppure che un boccone di mozzarella gli sia andato di traverso.

Le cause del decesso sono in corso d'accertamento. Improvvisamente il ragazzo si è sentito male intorno alle ore 18.30. Subito è stato dato l'allarme, con la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e la richiesta urgente d'intervento. Sul posto ricevuta la segnalazione sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. I paramedici hanno provato a rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, senza esito. Presenti per gli accertamenti di propria competenza anche i carabinieri della locale stazione. La salma dopo le verifiche del caso è stata riconsegnata alla famiglia per i funerali.