Morto Franco Venditti: addio al pugile di Trastevere e dei film di Carlo Verdone Franco Venditti, storico pugile trasteverino, che recitò nei film di Carlo Verdone, è morto a 82 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio: “Grazie maestro, presto ci rialleneremo insieme”.

A cura di Alessia Rabbai

Franco Venditti

Il mondo della box piange Franco Venditti, pugile di Trastevere, che rimarrà nella storia del pugilato italiano. Venditti, che impersonò se stesso nei film di Carlo Verdone, è scomparso a ottantadue anni, dopo una vita intera dedicata allo sport e ai giovani. Romano trasteverino, era molto conosciuto, amato e stimato, sul suo ring ha cresciuto diverse generazioni di atleti, tra i suoi talenti spiccano i nomi di Vittorio Barbante, Emiliano Verna e Fedele Bellusci. La notizia della sua drammatica e improvvisa scomparsa si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno alla famiglia. I funerali sono stati celebrati oggi alle ore 11.30 nella chiesa di Santa Maria in Trastevere.

"Grazie di tutto maestro, ci rialleneremo insieme"

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sui social network, tra i quali quello della Federazione Pugilistica Italiana, che ricorda anche Giovanni Carrino, morto due giorni fa a settantuno anni. "Ciao grande maestro, sarai sempre al nostro angolo del cuore – lo ricordano Luigi Ascani, Italo Mottoli, Daniele Spaghetto e Giovanni De Carolis – fai buon viaggio e protegici da lassù. Per noi eri qualcosa di meraviglioso: un'istituzione del pugilato. Ti ho conosciuto a tredici anni e ancora eri vicino a me è noi". "Mi parlavi nei momenti grigi e belli della mia vita e mi raccontavi tante cose belle, ero innamorato delle tue esperienze vissute prima nella tua vita – continua Ascani – stavo guardando il tuo giubbotto bianco all'angolo della palestra e mi è venuto un brivido. Presto ci rincontreremo e continueremo ad allenarci insieme. Grazie di tutto maestro".

Venditti pugile nei film di Verdone

Franco Venditti ha iniziato il suo percorso nel pugilato a Trastevere negli anni '70 del Novecento Trastevere negli anni 70, con Giuseppe Ballarati, si è spostato in via Robattini a Testaccio e poi al Corviale. Venditti ha recitato nei film di Carlo Verdone. Celebre la risposta che ha dato a quest'ultimo nei panni di Oscar Pettinari in ‘Troppo Forte’ (1986) "So' tre giorni che ce stai a sbomballà co sta Rhodesia", mentre in ‘Un sacco bello' (1980) sempre a Verone dice: "Ma basta, falla finita, ‘ndo vado te incontro".