Morto Augusto Giuseppucci, era fratello di Franco detto Il Negro, boss della Banda della Magliana

A cura di Alessia Rabbai

Franco Giuseppucci detto Il Negro

Augusto Giuseppucci è morto a sessantotto anni all'ospedale Spallanzani domenica 23 ottobre. Era il fratello di Franco, detto ‘Il Negro', boss della Banda della Magliana, ucciso a trentatré anni dai fratelli Proietti in piazza San Cosimato nel 1980. A risultargli fatali sono state le complicazioni dovute ad un ictus, che lo ha colto nei mesi scorsi. Prima il ricovero al San Camillo, poi il trasferimento, le sue condizioni di salute sono precipitate, fino al decesso. I funerali sono stati celebrati il 24 ottobre nella chiesa di Santa Maria in Trastevere. Augusto è stato sospettato ingiustamente di avere legami con la vita criminale del fratello, ma è sempre stato assolto. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, Augusto lo conoscevano in tanti e ad accogliere il feretro per la cerimonia è stata una chiesa gremita. Prima di finire in ospedale abitava in zona Monteverde.

Augusto Giuseppucci indagato e scagionato

Augusto Giuseppucci è stato indagato per omicidio e poi prosciolto, perché si pensava fosse il killer che ha ucciso il Andrea Gioacchini a colpi di pistola alla Magliana nel gennaio del 2019. Nel 2005 Augusto è finito in manette perché ritenuto coinvolto in un traffico internazionale di droga insieme ad altre ventidue persone. Tre anni dopo è finito sotto alla lente d'ingrandimento degli inquirenti, perché sospettato di fare parte di una banda di rapinatori, che prendevano di mira le banche. Il suo avvocato difensore Cesare Placanica ha dichiarato. "Augusto Giuseppucci è sempre stato assolto dalla giustizia, l’unica sua colpa è quella di essere stato il fratello di Franco".