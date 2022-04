Morta Giannina Di Marco, direttrice dell’università Lumsa di Roma Giannina Di Marco è stata direttrice generale della Lumsa dal 1996. Sono in tanti a ricordarla con affetto in queste ore. La donna aveva ottant’anni.

A cura di Natascia Grbic

Giannina Di Marco, direttrice generale dell'università Lumsa di Roma, è morta all'età di ottant'anni. La notizia è stata data dalla stessa università di cui Di Marco è stata direttrice per anni. La donna, deceduta il 25 aprile, è stata alla guida della Libera Università Maria Santissima Assunta sin dal 1996. "Con grande dolore informo che nel pomeriggio del 25 aprile, è venuta a mancare la dottoressa Giannina Di Marco, direttore generale dell’ateneo dal 1996. Ricordiamo commossi il suo esempio, la sua testimonianza di servizio creativo, coraggioso e lungimirante che ha speso per tanti anni, senza riserve, con fede limpida e concretamente per la chiesa e per l’università". Sono in tanti, in queste ore, a ricordare con affetto Di Marco. Tanti amici e conoscenti, oltre a ex studenti laureatisi anche decenni fa, che hanno voluto rivolgerle un pensiero.

Morta Giannina Di Marco: il cordoglio di Sabrina Alfonsi

I funerali si terranno oggi alle 11, presso la parrocchia di San Giovanni Battista dei Fiorentini in via Acciaioli 2. Per permettere a studenti e professori di partecipare alle esequie, e in segno di rispetto verso Giannina Di Marco, le lezioni e i servizi a sportello saranno sospesi dalle 10 alle 14 di oggi. A ricordare la direttrice, anche l'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi. "Voglio esprimere il mio cordoglio per la scomparsa di Giannina Di Marco, direttrice generale dell’Università Lumsa, della quale ho conosciuto le grandi qualità umane, il profondo impegno accademico e l’entusiasmo con cui ha sostenuto e condiviso tanti progetti e iniziative", ha dichiarato.