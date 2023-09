Morta a 16 anni per overdose nel bagno di casa: gli spacciatori condannati a 7 e 8 anni di carcere Concluso il processo sulla morte per overdose per una ragazza di 16 anni di Latina. Due spacciatori sono stati condannati a 7 e 8 anni di carcere.

A cura di Alessia Rabbai

Sette e otto anni di carcere è la condanna inflitta ai due spacciatori che hanno venduto la droga ad una ragazza morta a sedici anni per overdose da eroina il 24 luglio del 2015. Questo il verdetto dei giudici al termine del processo che si è concluso martedì 26 settembre. A riportare l'esito dell'udienza Il Messaggero, che riporta la sentenza e la vicenda processuale. Dei quattro uomini ritenuti presunti coinvolti nella tragica e prematura scomparsa della giovane, oltre ai due condannati uno è stato assolto e un quarto è stato dichiarato irreperibile. L'accusa nei confronti dei due uomini ai quali è arrivata la sentenza di condanna è di cessione di stupefacenti, per aver venduto l'eroina alla ragazza, che è deceduta dopo la sua assunzione. Essendo inoltre minorenne, il giudice ha riconosciuto le aggravanti.

Il padre ha trovato la 16enne morta per overdose nel bagno di casa

I tragici fatti che hanno portato alla scomparsa della ragazza risalgono a otto anni fa e sono avvenuti all'interno di un'abitazione di Borgo Isonzo, in provincia di Latina. A ritrovarla priva di sensi nel bagno è stato il papà. La stava cercando in casa, ma lei non rispondeva, poi la drammatica scena. Il padre quando ha visto che sua figlia non rispondeva ha immediatamente chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza, ma una volta giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sulla morte della ragazza la Procura della Repubblica di Latina aveva aperto un'inchiesta dalle quali sono partite le indagini della Squadra Mobile della Polizia di Stato. Grazie ad un lavoro capillare e all'analisi dei tabulati telefonici gli agenti sono riusciti a risalire agli ultimi contatti della sedicenne e a chi le aveva venduto la droga.