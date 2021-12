Modella morta a 19 anni: si indaga per omicidio colposo, accertamenti sulla terrazza Sulla morte di Francesca Romana D’Elia la Procura indaga per omicidio colposo. Un atto dovuto, anche se pare si sia trattato di un tragico incidente. Accertamenti sulla terrazza condominiale.

A cura di Alessia Rabbai

Foto dal profilo Facebook di Marco D’Elia.

Sono in corso gli accertamenti sulla terrazza condominiale di Monteverde, dove Francesca Romana D'Elia si era recata insieme al fotografo per un book di scatti prima di cadere da un lucernaio che ha ceduto e morire sul colpo. Sulla vicenda, che ha visto la scomparsa improvvisa della modella diciannovenne di Campagnano Romano, la Procura della Repubblica di Roma, con il sostituto procuratore Alessia Miele, indaga per omicidio colposo. Gli inquirenti parallelamente stanno esaminando la posizione del fotografo, non indagato, e della stabilità della struttura per accertare se siano stati eseguito eventuali interventi che ne abbiano compromesso la solidità.

Sequestrati pc e smartphone del fotografo

Pc e smartphone del fotografo che era insieme a Francesca al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti sono stati sequestrati. Un atto dovuto per consentire le indagini, in quanto, come riporta La Repubblica, a confermare la versione dei fatti fornita dal professionista ci sarebbero le dichiarazioni della madre di lei, che ha spiegato agli inquirenti di averla accompagnata nel palazzo dove abita il fotografo perché doveva posare per delle foto.

Accertamenti sulla terrazza condominiale

Sono in corso gli acceramenti sulla manutenzione della terrazza condominiale, per verificare se nasconda eventuali irregolarità. Tuttavia il quadro investigativo emerso finora fa propendere per un tragico incidente rispetto al quale, almeno per il momento, non risultano responsabili.

La modella caduta dal lucernaio

La morte di Francesca risale al 2 dicembre scorso. La modella e il fotografo hanno raggiunto la terrazza e grazie ad una sedia sono saliti sul tetto. Ma la pioggia ha interrotto il servizio fotografico: Francesca per scendere dal tetto è caduta sul lucernaio, che ha ceduto sotto al suo peso ed è precipitata per diversi metri, cadendo all'interno della tromba dell'ascensore.