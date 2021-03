in foto: Foto di repertorio

Nel giardino di una villa disabitata a Pescosolido, paesino di 1500 abitanti a nord di Sora, vicino al confine con l'Abruzzo e in provincia di Frosinone, sono stati trovati resti di ossa umane. Stando a quanto si apprende, a notarle sarebbe stato un giardiniere impegnato a sistemare il prato vicino all'ingresso dell'abitazione. L'uomo ha immediatamente chiamato i carabinieri e ha avvertito il padrone di casa. Secondo le prime ricostruzioni la villa sarebbe attualmente disabitata, ma fino a qualche mese fa sarebbe stata concessa in affitto a un uomo che lavora a stretto contatto con agenti di onoranze funebri e medici legali.

L'ipotesi: giardino usato per seppellire materiale organico

La prima conclusione degli investigatori è che l'inquilino possa aver utilizzato il giardino come luogo dove seppellire materiale organico destinato invece alla distruzione e allo smaltimento speciale. In ogni caso i carabinieri stanno ancora indagando e nessuna pista viene esclusa, per il momento. Il pm della procura di Cassino, titolare del fascicolo di indagine, potrebbe autorizzare i militari a scavare in tutto il giardino per capire se nel terreno siano stati nascoste altre ossa umane.

Così il sindaco del paese, Donato Bellisario: "Sono uscito dai carabinieri ieri sera tardi. Oggi con il medico legale si procederà a fotografare le ossa rinvenute, che per ora mi sono state affidate in custodia giudiziale e attualmente sono nel cimitero di Pescosolido. Nella giornata di oggi saranno fotografati i resti: costole e ad un osso della colonna vertebrale. Sto contattando il medico legale e appena disponibile avviserò i carabinieri".