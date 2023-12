Misterioso incendio al presepe di Subiaco, ha preso fuoco la statua della Madonna Sul posto, questa mattina intorno alle 10, sono arrivati i carabinieri della stazione di Subiaco. Con l’aiuto di un estintore, sono riusciti a spegnere le fiamme e ad evitare danni ulteriori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Incendio al presepe di Subiaco, provincia di Roma. Come si vede nelle fotografie diffuse dai carabinieri, la paglia e parte degli abiti della Madonna hanno preso fuoco. Sul posto, questa mattina intorno alle 10, sono arrivati i carabinieri della stazione di Subiaco. Con l'aiuto di un estintore, sono riusciti a spegnere le fiamme e ad evitare danni ulteriori. La statua di Maria è stata coperta successivamente con una nuova veste bianca.

"Danneggiati alcuni personaggi costruiti in cartapesta, cartone e stoffa, raffiguranti la natalità. In corso di accertamento le cause dell'incendio", scrivono i militari. I carabinieri starebbero visionando anche le telecamere di sicurezza per rintracciare eventuali responsabili. Ancora non è stata esclusa, infatti, l'ipotesi dolosa.

Non è la prima volta che accadono fatti misteriosi legati ai presepi di Subiaco. Nel 2022, per esempio, aveva fatto discutere il furto del bambinello dal presepe di via Cadorna. E ancora, la notte del 24 dicembre di qualche anno fa, ne fu rubato un altro, questa volta nella sacrestia della chiesa di San Pietro in pieno centro storico di Subiaco.

Nel 2022 il parroco commentò l'episodio dispiaciuto: "Non ci sono parole, possiamo avanzare qualsiasi ipotesi, purtroppo, è un brutto momento, spero che dietro non ci sia un motivo religioso e sia solo una stupida bravata".